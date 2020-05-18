Как подписать документ при помощи электронной подписи

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При помощи электронной подписи можно подписывать электронные документы, пользоваться электронными услугами, регистрироваться на государственных порталах и т. д.
Документы с этой подписью имеют такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручно.
На портале “Дія” можно подписать документ за 3 минуты.
“Содержание документа никуда не передается. Он остается в браузере, поэтому конфиденциальность не может быть нарушена. Использование электронных документов разрешено законодательством Украины”, – сообщается на сайте.
Что такое электронная подпись?
Как получить услугу онлайн:
Как проверить подпись:
Как сообщается на сайте “Дія” , этот документ имеет юридическую силу. Оригиналом электронного документа является электронный экземпляр с обязательными реквизитами и электронной подписью автора. Но бумажная копия электронного документа не считается оригиналом, ведь оригинальность документа подтверждает именно электронная подпись автора.
При необходимости вы можете распечатать такой документ и квитанцию с информацией о наложенной подписи. Распечатанные документы необходимо заверить собственноручной подписью.
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