Как подписать документ при помощи электронной подписи

При помощи электронной подписи можно подписывать электронные документы, пользоваться электронными услугами, регистрироваться на государственных порталах и т. д.

Документы с этой подписью имеют такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручно.

На портале “Дія” можно подписать документ за 3 минуты.

“Содержание документа никуда не передается. Он остается в браузере, поэтому конфиденциальность не может быть нарушена. Использование электронных документов разрешено законодательством Украины”, – сообщается на сайте.

Что такое электронная подпись?

это электронные данные, которые обеспечивают целостность документов и идентифицируют личность;

электронная подпись может храниться в виде MobileID, подписи на ID-карте, подписи на “токене” или защищенном носителе информации.

Как получить услугу онлайн:

скачать файл личного ключа. Пользователю нужны действующие личные ключи и сертификаты, выданные квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг. Необходимо выбрать тип носителя личного ключа: файловый носитель (flash-диск, CD-диск, SD-карта и т. д.) или защищенный носитель (Алмаз-1К, Кристалл-1 и т. д.). Далее ввести пароль и нажать кнопку «Считать ключ»;

перетащить в браузер или выбрать на своем носителе файл, который нужно подписать. Нажать кнопку «Продолжить»;

проверить название файла и нажать кнопку «Подписать файл»;

сохранение начнется автоматически. Если этого не произошло, необходимо нажать кнопку «Сохранить файл». Так на электронный документ будет наложена электронная подпись.

Как проверить подпись:

перейти по ссылке «Проверить подпись»;

перетащить в браузер или выбрать на своем носителе файл с подписью в формате .p7s. Нажать кнопку «Проверить»;

портал выдаст информацию о наложенных подписях;

можно загрузить оригинальный файл, на который была наложена подпись, и ознакомиться с его содержанием. Для этого необходимо нажать кнопку «Сохранить файл»;

чтобы скачать подтверждение проверки подписи, нажмите кнопку «Скачать квитанцию».

Как сообщается на сайте “Дія” , этот документ имеет юридическую силу. Оригиналом электронного документа является электронный экземпляр с обязательными реквизитами и электронной подписью автора. Но бумажная копия электронного документа не считается оригиналом, ведь оригинальность документа подтверждает именно электронная подпись автора.

При необходимости вы можете распечатать такой документ и квитанцию с информацией о наложенной подписи. Распечатанные документы необходимо заверить собственноручной подписью.

Справка Finance.ua:

6 февраля приложение государственных услуг онлайн “Дія” стало доступным для скачивания. Для водителей там уже имеется водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Минцифры презентовало автогражданку в приложении “Дія”.