ФГВФЛ: 22% украинцев не имеют банковских счетов (исследование)

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За последних 2 года 76% украинцев не имели ни одной проблемной ситуации во взаимодействии с банками, а 22% опрошенных утверждают, что не имеют банковских счетов.
Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса украинских потребителей финансовых услуг, проведенного для Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
По данным исследования, доверие к банкам постепенно восстанавливается:
Удовлетворенность суммой возмещения:
Опрос проводился исследовательским агентством Info Sapiens среди 2 144 респондентов в возрасте от 18 лет, которые декларировали минимум минимальный уровень заинтересованности информацией о финансовых услугах в Украине, в декабре 2019 года.
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