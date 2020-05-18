ФГВФЛ: 22% украинцев не имеют банковских счетов (исследование)

За последних 2 года 76% украинцев не имели ни одной проблемной ситуации во взаимодействии с банками, а 22% опрошенных утверждают, что не имеют банковских счетов.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса украинских потребителей финансовых услуг, проведенного для Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По данным исследования, доверие к банкам постепенно восстанавливается:

доля опрошенных, хранящих больше половины своих средств в банке, выросла с 8% до 13%;

22% опрошенных утверждают, что не имеют банковских счетов. В 2017 году таких было 14%;

процентная доля людей, имеющих срочный счет, несколько уменьшилась (с 9% в 2017 году до 7% в 2019 году);

выбирая банк для размещения депозита, украинцы учитывают три фактора: наличие гарантии возврата вклада (57%), отзывы родственников и знакомых (52%) и процентную ставку по вкладу (51%).

за последних два года украинцы не имели негативного опыта взаимодействия с банками (76% не отметили ни одной проблемной ситуации).

Удовлетворенность суммой возмещения:

в 2019 году сократилась доля респондентов, довольных текущим уровнем предельной суммы возмещения по вкладам: с 47% до 41%;

54% респондентов в 2019 году отметили, что были бы довольны предельной суммой 400 тыс. грн, а в 2017 году такая сумма удовлетворила бы 60%;

большинство украинцев знают о гарантировании вкладов в гривне (осведомленность выросла с 67% до 86%) и в валюте (осведомленность выросла с 51% до 59%), но, как и в 2017-м, только половина знает о гарантировании текущих счетов;

59% знают о наличии гарантии по вкладам в иностранной валюте, однако не знакомы с деталями – в какой валюте выплачивается возмещение и по какому именно курсу.

Опрос проводился исследовательским агентством Info Sapiens среди 2 144 респондентов в возрасте от 18 лет, которые декларировали минимум минимальный уровень заинтересованности информацией о финансовых услугах в Украине, в декабре 2019 года.

Справка Finance.ua:

По данным НБУ , в 1 квартале 2020 года, несмотря на отток во второй половине марта, гривневые вклады населения выросли на 4,4% за квартал или на 18,5% в годовом измерении.

В ФГВФЛ хотят повысить гарантированную сумму вкладов в 3-4 раза. Расчеты показывают, что гарантированную сумму банковских вкладов можно повысить с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн.

Помехой к увеличению гарантированной максимальной суммы вкладов до 600-800 тысяч грн являются вопросы реструктуризации задолженности Фонда гарантирования вкладов физических лиц ( ФГВФЛ ) перед Министерством финансов.

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