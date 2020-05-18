Шмыгаль предложил отменить контроль застройки до ввода объекта в эксплуатацию

Кабинет Министров в рамках реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) предлагает отменить государственный контроль в процессе строительства и оставив его только на этапе ввода объекта в эксплуатацию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с участниками строительного рынка, передает пресс-служба правительства.

«Нигде в Европе нет контроля строительства на входе, есть градостроительные условия и ограничения, за которые кто-то несет персональную ответственность», – отметил Шмыгаль.

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Во время совещания премьер представил проект реформы ДАБИ. По словам премьера, при его разработке был учтен европейский опыт.

«Нужно отделить контрольную функцию, выбросить лицензирование как ненужное, забрать контроль на входе и поставить контроль только на этапе ввода в эксплуатацию», – подчеркнул глава правительства.

Кабинет Министров планирует создать три новых центральных органа регулирования градостроительства вместо ГАСИ:

Государственную сервисную службу градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в строительстве;

Государственное агентство технического регулирования, которое обеспечит техническое регулирование отрасли, обновление государственных строительных норм и еврокодов;

Государственную инспекцию градостроительства, которая будет выполнять функции надзора и контроля в отрасли.

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