Шмыгаль предложил отменить контроль застройки до ввода объекта в эксплуатацию

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Кабинет Министров в рамках реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) предлагает отменить государственный контроль в процессе строительства и оставив его только на этапе ввода объекта в эксплуатацию.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с участниками строительного рынка, передает пресс-служба правительства.
«Нигде в Европе нет контроля строительства на входе, есть градостроительные условия и ограничения, за которые кто-то несет персональную ответственность», – отметил Шмыгаль.
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Во время совещания премьер представил проект реформы ДАБИ. По словам премьера, при его разработке был учтен европейский опыт.
«Нужно отделить контрольную функцию, выбросить лицензирование как ненужное, забрать контроль на входе и поставить контроль только на этапе ввода в эксплуатацию», – подчеркнул глава правительства.
Кабинет Министров планирует создать три новых центральных органа регулирования градостроительства вместо ГАСИ:
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