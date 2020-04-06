День финансов, 9 апреля: доставка пенсий на дом, договор по нефти, стоимость рейса за медикаментами

Четверг, 9 апреля. О доставке пенсий, соцпомощи, и даже медикаментов.

Доставка пенсии и соцпомощи на дом. Во время карантина пенсионеры могут оплатить “коммуналку”, заказать продукты питания или получить пенсию у почтальона. Об этом сообщили в Укрпочте. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте компании или связаться со своим почтальоном, контакты которого можно узнать, позвонив в контакт-центр Укрпочты. Дальнейшие действия – читайте здесь.

По нефти договорились. Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти. По словам источника, страны урегулировали основные противоречия, согласовав новую сделку о сокращении добычи. Группа ОПЕК+ и другие производители обсудят сокращение добычи в объеме до 20 миллионов баррелей в сутки. Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти максимум на 4 миллиона баррелей в сутки, но только с рекордного уровня в 12,3 миллиона баррелей в сутки

Поправки к “усилению”. Кабинет Министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Согласно изменениям, во время карантина разрешена работа объектов почтовой и курьерской деятельности; строительных работ; по сбору и заготовке отходов; заведений торговли строительными материалами; химчистки

А вот что изменилось для предпринимателей в налоговом кодексе – об этом новое видео от эксперта Finance.ua Якова Воронина, Главы комитета по вопросам налогового и таможенного права Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Украинцы станут беднее на 10%, уверен Милованов. Падение ВВП в экономике зависит от того, насколько долго будет продолжаться карантин,и может составлять от 5 до 10 процентов. Уровень кризиса будет зависеть и от того, каким образом сработает государство в плане поддержки малого и среднего бизнеса. Четко сказать, какое будет влияние, сложно. 10 процентов ВВП – это 1/10 нашего производства. То есть, мы все станем на 10 процентов беднее за год. Особенно в сфере услуг, туризма, транспортировки, говорит экс-министр экономики.

Медсредства из Китая. Почем доставка для народа? Рейс в Китай для доставки в Украину медицинских средств против распространения коронавируса стоит 150-180 тысяч долларов. Правда, первый украинский самолет, который полетел в Китай за медикаментами, был военный грузовой Ил-76, и тогда оплачивали только заправки и парковки. После первого такого полета рейсы осуществляют различные коммерческие авиакомпании, потому что заправка Ил стоит слишком дорого.

Покупка/продажа земли. В конце марта парламент снял мораторий на продажу земель сельхозназначения, который действовал в Украине с 2001 года. Принятый закон постепенно, с многими ограничениями, но все же должен запустить в стране рынок земли, который существует почти во всех странах мира. Все, что нужно знать “пересичному” о покупке/продаже земли, читайте в новом материале Finance.ua Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу