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Укрпочта объяснила, как заказать доставку пенсии и соцпомощи на дом

Укрпочта объяснила, как заказать доставку пенсии и соцпомощи на дом

Во время карантина пенсионеры могут оплатить “коммуналку”, заказать продукты питания или получить пенсию у почтальона.

Об этом сообщили в контактном центре Укрпочты.

Для этого необходимо заполнить анкету на сайте компании или связаться со своим почтальоном, контакты которого можно узнать, позвонив в контакт-центр Укрпочты.

“В период действия карантина, установленного на уровне государства из-за распространения коронавирусной инфекции, изменен порядок выплаты пенсии и социальной помощи. Пенсионеры, которые являются наиболее уязвимой категорией инфицирования коронавирусом, могут получить адресную доставку пенсии домой”, – отметили в Укрпочте.

Чтобы получить пенсию, не выходя из дома, необходимо просто познакомиться с почтальоном, который обслуживает ваш дом. Для этого нужно заполнить онлайн-форму или позвонить в контакт-центр 0 800 300 545 и набрать цифру 9.

Доставка пенсий и социальной помощи домой – бесплатная.

Таким же образом можно заказать бесплатно еще ряд услуг и сервисов. Так, можно оплатить коммунальные платежи, заказать лекарства, оформить онлайн-подписку, получить почтовый перевод “С карты домой”, заказать продукты и другие товары широкого потребления, купить товары из интернет-магазинов.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров планирует запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через “Укрпочту” или телефонные “горячие линии” банков.
  • Что потребуется для оплаты услуг дистанционно: необходимо зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на «горячую» линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые желают оплатить дистанционно; предоставить данные для оплаты услуг с их счетов.
  • Получатели пенсий и денежных пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги напрямую у почтальона во время получения пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу, в частности, по телефону.
По материалам УКРИНФОРМ
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