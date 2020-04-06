Украинцы станут беднее на 10% - экс-министр экономики

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинцы станут беднее после карантина на 10%.
Об этом говорит экс-министр экономики Тимофей Милованов.
“Падение ВВП в экономике зависит от того, насколько долго будет продолжаться карантин и может составлять от 5 до 10 процентов. Уровень кризиса будет зависеть и от того, каким образом сработает государство в плане поддержки малого и среднего бизнеса и от скорости возобновляемости бизнеса. Четко сказать, какое будет влияние, сложно. 10 процентов ВВП – это 1/10 нашего производства. То есть, мы все станем на 10 процентов беднее за год. Особенно в сфере услуг, туризма, транспортировки, салоны – это все, фактически, не работает”, – говорит в интервью 24 каналу Тимофей Милованов.
В Украине карантин слишком жесткий и нецелевой.
“У нас недостаточно тестирования. То есть мы не знаем, где именно есть кластеры заражений. Можно было бы вводить жесткий карантин только в определенных населенных пунктах. И это только, пока не стабилизируется ситуация. А в тех населенных пунктах, где уже стабилизировалась, ввести меньшие ограничения”, – объясняет Милованов.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 43135 14
Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазиновВчера, 15:33 - 2123 11
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)Вчера, 14:05 - 2854 11
Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц3 ч. назад - 492 4
Физические лица-предприниматели освобождены от уплаты ЕСВ до 30 апреля - Кличко (видео)Вчера, 16:01 - 995 4
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 43135 14
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)3 ч. назад - 4861
Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полицииВчера, 19:26 - 4216 3
Ощадбанк отменил обязательный платеж за пользование кредитными картами на период карантинаВчера, 16:33 - 3362
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)Вчера, 14:05 - 2854 11
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 4672 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2735
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5848 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19339 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1346