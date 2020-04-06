Украинцы станут беднее на 10% - экс-министр экономики

Украинцы станут беднее после карантина на 10%.

Об этом говорит экс-министр экономики Тимофей Милованов.

“Падение ВВП в экономике зависит от того, насколько долго будет продолжаться карантин и может составлять от 5 до 10 процентов. Уровень кризиса будет зависеть и от того, каким образом сработает государство в плане поддержки малого и среднего бизнеса и от скорости возобновляемости бизнеса. Четко сказать, какое будет влияние, сложно. 10 процентов ВВП – это 1/10 нашего производства. То есть, мы все станем на 10 процентов беднее за год. Особенно в сфере услуг, туризма, транспортировки, салоны – это все, фактически, не работает”, – говорит в интервью 24 каналу Тимофей Милованов.

В Украине карантин слишком жесткий и нецелевой.

“У нас недостаточно тестирования. То есть мы не знаем, где именно есть кластеры заражений. Можно было бы вводить жесткий карантин только в определенных населенных пунктах. И это только, пока не стабилизируется ситуация. А в тех населенных пунктах, где уже стабилизировалась, ввести меньшие ограничения”, – объясняет Милованов.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 7 апреля 2020 года за пособием по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек – на 13% больше, чем на 7 апреля прошлого года.

Около 6 из 10 опрошенных украинцев имеют кредит или денежный долг, а это 56% респондентов.

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