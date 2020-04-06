Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)

Кабинет Министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль FACEBOOK.

“Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категории граждан 60 лет и более, не подлежащие самоизоляции”, – говорится в сообщении.

Согласно изменениям, во время карантина разрешена работа объектов:

почтовой и курьерской деятельности;

строительных работ;

по сбору и заготовке отходов;

заведения торговли строительными материалами;

химчистки.

Также в Кабмине объяснили, какие категории людей 60 лет и старше не нуждаются в самоизоляции:

госчиновники, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона “О противодействии коррупции”;

военнослужащие, работники Вооруженных сил Украины и другие правоохранители;

лица, участвующие в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса;

лица, обеспечивающие деятельность критических предприятий.

Помимо этого правительство утвердило порядок обязательного помещения на обсервацию (самоизоляцию) лиц, которые въехали на территорию Украины. При этом органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы на проживание граждан в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.



Кабинет Министров Украины

Справка Finance.ua:

До 24 апреля в Украине объявлен карантин и чрезвычайная ситуация. С 6 апреля правила карантина усилены.