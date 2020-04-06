Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль FACEBOOK.
“Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категории граждан 60 лет и более, не подлежащие самоизоляции”, – говорится в сообщении.
Согласно изменениям, во время карантина разрешена работа объектов:
Также в Кабмине объяснили, какие категории людей 60 лет и старше не нуждаются в самоизоляции:
Помимо этого правительство утвердило порядок обязательного помещения на обсервацию (самоизоляцию) лиц, которые въехали на территорию Украины. При этом органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы на проживание граждан в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.
Кабинет Министров Украины
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве полностью завершился отопительный сезонВчера, 11:12 - 856 16
Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грнВчера, 12:32 - 735 13
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 39887 12
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)Вчера, 14:05 - 2554 12
Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазиновВчера, 15:33 - 1633 10
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 39887 12
Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полицииВчера, 19:26 - 3529 3
Структуры Коломойского скупают украинскую нефть по рекордно низкой ценеВчера, 10:15 - 2850 1
Ощадбанк отменил обязательный платеж за пользование кредитными картами на период карантинаВчера, 16:33 - 2719
Межбанк: возможны новые раллиВчера, 11:10 - 2666
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 4445 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2704
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5812 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19254 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1339