Доставка медсредств: сколько стоит рейс из Китая

Рейс в Китай для доставки в Украину медицинских средств против распространения коронавируса стоит 150-180 тысяч долларов.

Об этом заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в интервью “Украинской правде”.

“Сейчас в среднем получается, что рейс в Китай стоит где-то 150-180 тысяч долларов. Ил выходил дороже”, – сказал Тимошенко.

Он уточнил, что первый украинский самолет, который полетел в Китай за медикаментами, был военный грузовой Ил-76, и тогда оплачивали только заправки и парковки, то есть хэндлинговые услуги: “Это все обычно продают за 250-300 тысяч (долл. – Ред)”.

По словам Тимошенко, после первого такого полета рейсы осуществляют различные коммерческие авиакомпании, потому что заправка Ил стоит слишком дорого.

“Дальше два Scat совершили полеты – это казахи дали нам свой большой самолет 767. И сейчас мы перешли на SkyUp”, – сказал Тимошенко.

Он добавил, что представители SkyUp сами предложили свою помощь, и еще такие рейсы планируется выполнять авиакомпанией МАУ.

“SkyUp сам к нам пришел и говорит: смотрите, у нас нет никаких полетов, но у нас самолеты стоят. Давайте мы сейчас разберем самолеты, снимем сиденья и будем выполнять карго-рейсы. Дали цену гораздо дешевле, чем это все стоит, и мы летаем сейчас SkyUp, а также договариваемся с МАУ”, – сказал Тимошенко.

По его словам, из Китая привозят то, что нужно врачам, и помогают бизнесу, который предоставляет средства защиты в регионах.

“Сейчас мы запустили этот воздушный мост с Китаем. Мы всем коммерческим аптекам и медицинскому бизнесу сказали: “У вас нет масок в аптеках, у вас нет еще чего-то, вот склад, мы сделали его в Китае, взяли отдельный аэропорт – цена за кубатуру такая-то. То есть мы цену, которую нам предоставляет SkyUp и другие компании за самолеты, разделили на кубатуру. Хотите – оплачивайте SkyUp направления, мы вас будем возить и помогать вам по Министерству иностранных дел и так далее, разные ноты, потому что там трудно вытаскивать эти грузы сейчас. И вот они сейчас так летают”, – отметил Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП также рассказал, что из Китая доставляют респираторы, костюмы защиты, ПЦР-тесты.

По последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зарегистрировано 224 новых случая.