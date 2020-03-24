День финансов, 27 марта: можно ли не платить по кредиту, и что если не платить за коммуналку 🙄

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Пятница, 27 марта. В конце рабочей недели ответим на несколько важных вопросов:
Кто освобождается от ЕСВ на карантине? ВР 17 марта проголосовала за временные налоговые послабления на период карантина. Так, от уплаты ЕСВ освобождаются: ФЛП, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения; лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность; члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях.
На работе не выплачивают зарплату. Что делать? В Гоструда Донецкой области напомнили, что делать в случае задержки заработной платы. Во-первых, необходимо написать заявление на имя руководителя о выплате задолженной суммы заработной платы. Если это не помогло, необходимо обратиться с заявлением в профсоюз о решении вопроса выплаты заработной платы. Затем стоит обратиться в комиссию по трудовым спорам. Если и так вопрос не решится, то работник имеет право обратиться в местный суд о принудительном взыскании задолженности по выплате заработной платы.
Как банкам реструктуризировать кредиты? В Нацбанке объясняют, что реструктуризации подлежат кредиты исключительно тех заемщиков, которые испытали финансовые трудности из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, и не способны вовремя обслуживать кредиты. Условия и срок реструктуризации определяются банком с учетом экономических потребностей заемщика.
Мы попросили экспертов подробнее рассказать о том, как быть заемщикам, которые потеряли работу из-за карантина.👇
Когда украинцам возместят ценовую разницу за газ? В Нафтогазе заявили, что возместят ценовую разницу участникам программы “Газ про запас” в конце апреля – начале мая через систему газсбытов.
Будут ли врачам доплаты на время карантина? Киевские врачи переходят на новую систему оплаты. Медработникам будет обеспечиваться ежемесячная безвозвратная финансовая помощь. Врачам будут доплачивать по 4 тыс. грн, специалистам с базовым высшим образованием – 3 тыс. грн, младшему медперсоналу – 1 тыс. грн. Также соцработники столицы будут получать по две тысячи премий на время карантина.
Если не платить за коммуналку, что тогда? Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставление ими жизненно необходимых услуг. Как говорят в Кабмине, учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и меры, принятые правительством для поддержки населения, неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги может привести к сложностям в работе поставщиков.
И напоследок, новое видео на YouTube-канале Finance.ua. Даем старт челенджу #залишаюсьвдома 🏡. В этом видео тренер-психотерапевт Александр Олешко расскажет, как удержать психическое равновесие в непростых условиях карантина, а также о правилах работы удаленно.
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