Соцработники столицы будут получать по две тысячи премий на время карантина

Депутаты Киевского городского совета приняли решение выделить средства для премий 1200 социальным работникам районных территориальных центров, которые сейчас с дополнительной нагрузкой обслуживают одиноких нетрудоспособных киевлян на дому.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

«Социальные работники также находятся на важном рубеже борьбы с угрозой эпидемии коронавируса. Ведь благодаря их работе киевляне, которые находятся в группе риска: одинокие пожилые люди и паллиативные больные, могут спокойно переждать карантинный период и обезопасить себя от вероятного заражения», – подчеркнула Марина Хонда.

Сколько выделили на премии:

на обеспечение премий ориентировочно будет выделено 4 миллиона 680 тысяч гривен;

премии для социальных работников будут составлять 2000 гривен в месяц.

Справка Finance.ua:

Киевские врачи будут получать надбавки к концу года. Врачам – в размере 4 тыс. грн, специалистам с базовым высшим образованием – 3 тыс. грн, младшему медперсоналу – 1 тыс. грн.

В Министерстве образования и науки заявили, что все педагоги во время карантина должны гарантированно получить среднюю заработную плату.

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