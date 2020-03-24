Соцработники столицы будут получать по две тысячи премий на время карантина

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Депутаты Киевского городского совета приняли решение выделить средства для премий 1200 социальным работникам районных территориальных центров, которые сейчас с дополнительной нагрузкой обслуживают одиноких нетрудоспособных киевлян на дому.
Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.
«Социальные работники также находятся на важном рубеже борьбы с угрозой эпидемии коронавируса. Ведь благодаря их работе киевляне, которые находятся в группе риска: одинокие пожилые люди и паллиативные больные, могут спокойно переждать карантинный период и обезопасить себя от вероятного заражения», – подчеркнула Марина Хонда.
Сколько выделили на премии:
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