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Соцработники столицы будут получать по две тысячи премий на время карантина

Соцработники столицы будут получать по две тысячи премий на время карантина

Депутаты Киевского городского совета приняли решение выделить средства для премий 1200 социальным работникам районных территориальных центров, которые сейчас с дополнительной нагрузкой обслуживают одиноких нетрудоспособных киевлян на дому.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

«Социальные работники также находятся на важном рубеже борьбы с угрозой эпидемии коронавируса. Ведь благодаря их работе киевляне, которые находятся в группе риска: одинокие пожилые люди и паллиативные больные, могут спокойно переждать карантинный период и обезопасить себя от вероятного заражения», – подчеркнула Марина Хонда.

Сколько выделили на премии:

  • на обеспечение премий ориентировочно будет выделено 4 миллиона 680 тысяч гривен;
  • премии для социальных работников будут составлять 2000 гривен в месяц.

Справка Finance.ua:

  • Киевские врачи будут получать надбавки к концу года. Врачам – в размере 4 тыс. грн, специалистам с базовым высшим образованием – 3 тыс. грн, младшему медперсоналу – 1 тыс. грн.
  • В Министерстве образования и науки заявили, что все педагоги во время карантина должны гарантированно получить среднюю заработную плату.

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По материалам Finance.UA
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