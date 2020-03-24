Как банкам реструктуризировать кредиты заемщикам, потерявшим доход

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Реструктуризации подлежат кредиты исключительно тем заемщикам, которые испытали финансовые трудности из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, и не способны вовремя обслуживать кредиты. Условия и срок реструктуризации определяются банком с учетом экономических потребностей заемщика.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Кто может инициировать реструктуризацию кредитов – как банки, так и их клиенты. Банки получают от клиентов-юридических лиц подтверждения фактов существенного временного снижения доходов или же прекращения работы.
Как сообщат о реструктуризации. Банкам рекомендовано проинформировать клиентов о возможности реструктуризации кредитов любым удобным способом. В сообщении должно быть указано, какие кредиты могут быть реструктуризированы и на каких условиях.
Физическое присутствие клиентов в отделении банка для проведения реструктуризации не нужно. Банк самостоятельно определяет порядок предоставления/оформления документов для проведения реструктуризации, предпочитая использовать дистанционные каналы коммуникаций.
Реструктуризации кредитов среднему и крупному бизнесу должны рассматриваться индивидуально с учетом последней финансовой отчетности, текущего финансового состояния, уязвимости секторов и предприятий в текущем экономическом кризисе и перспектив их восстановления.
В случае сложных обстоятельств клиентам может быть предложена капитализация процентных платежей. Это позволит бизнесу оставаться ликвидным, а физическим лицам – поддерживать необходимый уровень текущего потребления.
“Банки не должны ухудшать условия по кредитам по результатам реструктуризации. Реструктуризация не должна приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны требовать от клиентов никаких явных или скрытых комиссий за проведение реструктуризаций, необходимость которых вызвана обстоятельствами пандемии”, – говорится в сообщении.
Банки могут не ухудшать оценку финансового состояния заемщиков на основе информации из бюро кредитных историй о выполнении клиентами – физическими лицами обязательств по договорам в период действия карантина.
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