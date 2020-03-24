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Как банкам реструктуризировать кредиты заемщикам, потерявшим доход

Как банкам реструктуризировать кредиты заемщикам, потерявшим доход

Реструктуризации подлежат кредиты исключительно тем заемщикам, которые испытали финансовые трудности из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, и не способны вовремя обслуживать кредиты. Условия и срок реструктуризации определяются банком с учетом экономических потребностей заемщика.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Кто может инициировать реструктуризацию кредитов – как банки, так и их клиенты. Банки получают от клиентов-юридических лиц подтверждения фактов существенного временного снижения доходов или же прекращения работы.

Как сообщат о реструктуризации. Банкам рекомендовано проинформировать клиентов о возможности реструктуризации кредитов любым удобным способом. В сообщении должно быть указано, какие кредиты могут быть реструктуризированы и на каких условиях.

Физическое присутствие клиентов в отделении банка для проведения реструктуризации не нужно. Банк самостоятельно определяет порядок предоставления/оформления документов для проведения реструктуризации, предпочитая использовать дистанционные каналы коммуникаций.

Реструктуризации кредитов среднему и крупному бизнесу должны рассматриваться индивидуально с учетом последней финансовой отчетности, текущего финансового состояния, уязвимости секторов и предприятий в текущем экономическом кризисе и перспектив их восстановления.

В случае сложных обстоятельств клиентам может быть предложена капитализация процентных платежей. Это позволит бизнесу оставаться ликвидным, а физическим лицам – поддерживать необходимый уровень текущего потребления.

“Банки не должны ухудшать условия по кредитам по результатам реструктуризации. Реструктуризация не должна приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны требовать от клиентов никаких явных или скрытых комиссий за проведение реструктуризаций, необходимость которых вызвана обстоятельствами пандемии”, – говорится в сообщении.

Банки могут не ухудшать оценку финансового состояния заемщиков на основе информации из бюро кредитных историй о выполнении клиентами – физическими лицами обязательств по договорам в период действия карантина.

Справка Finance.ua:

  • НБУ временно ввел особые правила применения требований Положения №351 «Об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям».
  • Кредиты, которые обслуживались по состоянию на 1 марта 2020 года и будут реструктуризированы до конца сентября 2020 года, не будут считаться такими, на которые распространяются отдельные признаки дефолта.
По материалам Finance.UA
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