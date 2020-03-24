Что делать, если работодатель не выплачивает зарплату (инфографика)

Государственные гарантии и трудовые отношения регулируются Конституцией Украины, Кодексом законов о труде Украины, другими законами и нормативно-правовыми актами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Донецкой области.

“Невыплата заработной платы является посягательством на право на жизнь. Правовая позиция Конституционного Суда Украины, изложенная в его Решении от 29 января 2008 года №2-рп/2008, по которой право зарабатывать себе на жизнь является неотъемлемым от права на жизнь, поскольку последнее является реальным только тогда, когда материально обеспечено”, – говорится в сообщении.

Когда должна выплачиваться заработная плата:

в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом;

не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позже семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата;

в случае, когда день выплаты заработной платы совпадает с выходным, праздничным или нерабочим днем, заработная плата выплачивается накануне.

За нарушение установленных сроков выплаты заработной платы более чем за один месяц предусмотрена финансовая, уголовная и административная ответственность.

Реклама

Что делать в случае задержки заработной платы:

написать заявление на имя руководителя о выплате задолженной суммы заработной платы;

если непосредственные переговоры с работодателем не привели к результату и заработная плата не выплачена, необходимо обратиться с заявлением в профсоюз о решении вопроса выплаты заработной платы;

следующий шаг – это обращение в комиссию по трудовым спорам. Если комиссия по трудовым спорам не создана или работник не согласен с решением комиссии, работник имеет право обратиться в местный суд о принудительном взыскании задолженности по выплате заработной платы;

на любом этапе работник имеет возможность обратиться в Гоструда или ее территориальные органы с жалобой на действия работодателя. Такое обращение является основанием для проведения внепланового мероприятия по контролю за соблюдением законодательства о труде.

Справка Finance.ua:

По результатам опроса Европейской Бизнес Ассоциации, 23% компаний будут уменьшать зарплату.

По результатам опроса исследовательской компании Градус, в условиях жесткого карантина 57% украинцев финансово смогут выдержать не более четырех недель, 6,9% имеют сбережения на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.

За первые 12 дней карантина (12-23 марта) количество соискателей выросло почти на 60% по сравнению с показателем в феврале. Причем изменения произошли практически во всех измерениях: в разрезе профсфер, возрастном и гендерном соотношении и прочее.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.