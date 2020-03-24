Что делать, если работодатель не выплачивает зарплату (инфографика)

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Государственные гарантии и трудовые отношения регулируются Конституцией Украины, Кодексом законов о труде Украины, другими законами и нормативно-правовыми актами Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Донецкой области.
“Невыплата заработной платы является посягательством на право на жизнь. Правовая позиция Конституционного Суда Украины, изложенная в его Решении от 29 января 2008 года №2-рп/2008, по которой право зарабатывать себе на жизнь является неотъемлемым от права на жизнь, поскольку последнее является реальным только тогда, когда материально обеспечено”, – говорится в сообщении.
Когда должна выплачиваться заработная плата:
За нарушение установленных сроков выплаты заработной платы более чем за один месяц предусмотрена финансовая, уголовная и административная ответственность.
Что делать в случае задержки заработной платы:
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