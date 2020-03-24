Для ФЛП отменили ЕСВ на карантине: как это работает (инфографика)

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Верховная Рада 17 марта на внеочередном заседании проголосовала за временные налоговые послабления на период карантина. Среди них – отмена уплаты ЕСВ на март и апрель 2020 года для ФЛП и самозанятых лиц.
Государственная налоговая служба опубликовала разъяснения.
На какой период происходит освобождение плательщиков от начисления, расчета и уплаты ЕСВ:
Кто освобождается от уплаты ЕСВ:
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Что делать, если плательщик уже заплатил ЕСВ за март и апрель:
От каких штрафных санкций освобождаются плательщики единого взноса:
В течение периодов с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года плательщикам единого взноса начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию.
Будут ли проверки по ЕСВ:
Основные изменения для налогоплательщиков во время карантина:
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