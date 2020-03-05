День финансов, 12 марта: снижение учетной ставки, полгода новому Приват24, видеофиксация на дорогах столицы

Четверг, 12 марта. Учетная ставка снижается, а ситуация вокруг коронавируса только накаляется.

Учетная ставка. Все ниже и ниже. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года. Регулятор продолжает прогнозируемое смягчения монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики.

Коронавирус и экономика Украины. Прогноз Нацбанка. Как сообщает НБУ, существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран, могут негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования.

Работа банков во время карантина. На время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Банки сегодня достаточно устойчивы, высоколиквидны и капитализированы и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов, указывают в НБУ. Национальний банк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний.

Обвал цен на нефть. Что от этого Украине? Пожалуй только тот, кто совсем не интересуется финансовым миром, мог не заметить значимого обвала цен на нефть. «Черный понедельник» на финансовых и нефтяном рынках спровоцировало наложение двух событий – дальнейшее распространение коронавируса, которое спровоцировало снижение спроса на нефтепродукты, и результаты встречи стран альянса ОПЕК+. Как такое положение дел может аукнуться для Украины – на этот вопрос постаралась ответить в отдельном видео.

Новому Приват24 полгода. Хорошая дата, чтобы оценить все нюансы работы нового Приват 24 и рассказать вам о впечатляющих масштабах использования этого интернет-банка. А еще повод напомнить о тех его функциях, о которых вы могли и не подозревать.

Видеофиксация нарушений уже на дорогах столицы. В Киеве и Киевской области запускают видеофиксацию нарушений правил дорожного движения. Сегодня установлено 20 камер в Киеве, до 1 мая будет установлено еще 30 камер в Киевской области.