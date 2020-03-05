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Нацбанк снизил учетную ставку

Нацбанк снизил учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Национальный банк продолжает прогнозируемое смягчения монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики”, – говорится в сообщении.

В январе-феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагала прогнозная траектория (до 3,2% в январе и 2,4% в феврале в годовом измерении), продолжая находиться ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. Также в обоих месяцах несколько ниже прогноза была базовая инфляция.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года.
  • Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с 13 декабря.
  • 24 октября 2019 Национальный банк Украины снизил размер учетной ставки в Украине до 15,5% годовых.
По материалам Finance.UA
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