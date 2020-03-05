😷 Как будут работать банки во время карантина (инфографика)

Карантин для предупреждения COVID-19 и финансовый сектор. Что надо знать?

Об этом говорится на странице регулятора в FACEBOOK.

Режим работы. На время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Банки сегодня достаточно устойчивы, высоколиквидны и капитализированы и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.

Ликвидность банков. Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования.

Курс. Национальний банк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе. Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают 26 млрд долл. США.

Обслуживание. Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.

Обеззараживание денег. Национальный банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.