В Киеве и области запускают видеофиксацию нарушений на дорогах (видео)

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В Киеве и Киевской области запускают видеофиксацию нарушений правил дорожного движения.
Об этом сообщается на странице Офиса Президента в FACEBOOK.
“Сегодня мы запускаем Аналитический центр безопасности дорожного движения. Это финальный шаг для введения автоматической видеофиксации нарушений ПДД”, – отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, 40% ДТП происходит из-за превышения скоростного режима.
Сколько камер установлено:
“До 1 мая система будет работать в тестовом режиме. С 1 мая каждый, кто будет превышать скорость, будет получать сообщение о штрафе”, – заявил Геращенко.
Как будет работать система:
Штрафы за превышение скорости составляют:
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