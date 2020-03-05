В Киеве и области запускают видеофиксацию нарушений на дорогах (видео)

В Киеве и Киевской области запускают видеофиксацию нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщается на странице Офиса Президента в FACEBOOK.

“Сегодня мы запускаем Аналитический центр безопасности дорожного движения. Это финальный шаг для введения автоматической видеофиксации нарушений ПДД”, – отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, 40% ДТП происходит из-за превышения скоростного режима.

Сколько камер установлено:

Сегодня установлено 20 камер в Киеве;

До 1 мая будет установлено еще 30 камер в Киевской области;

Камеры установлены в местах, где по статистике погибало больше всего наших граждан.

“До 1 мая система будет работать в тестовом режиме. С 1 мая каждый, кто будет превышать скорость, будет получать сообщение о штрафе”, – заявил Геращенко.

Как будет работать система:

Камера фиксирует превышение скорости;

Патрульный полицейский фиксирует на своем компьютере и проверяет номера автомобиля;

После этого выписывается административный протокол;

Этот протокол через “Укрпочту” доставляется к нарушителю;

если за рулем был не владелец машины, он может уведомить того, кто ему доверил авто, о необходимости уплаты штрафа.

Справка Finance.ua

Штрафы за превышение скорости составляют:

за превышение более чем на 20 км/ч составляет 255 грн;

за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.

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