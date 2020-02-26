День финансов, 2 марта: о самом устойчивом банке, новых тарифах от Укртелекома, госзакупках через полиграф

Понедельник, 2 марта. На днях в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020. За 15 номинаций боролись 32 банка. Среди прочего событие предоставило ответы на такие вопросы:

🏦 Какой банк в Украине можно считать самым устойчивым? – Победитель номинации от FinAwards 2020 тут

🤵 Кто заслуживает звания банкир года? – Победитель номинации от FinAwards 2020 тут

💸 Где выдают самый честный кредит в Украине? – Победитель номинации от FinAwards 2020 тут

💰 И где лучше брать кредит наличными? – Победитель номинации от FinAwards 2020 тут

💳 А также какую кредитную карту можно считать лучшей? – Победитель номинации от FinAwards 2020 тут

Кстати, подробнее о том, какие же кредитные карты были лучшими по версии FinAwards 2020, смотрите в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.

📰 О других важных новостях:

“Укртелеком” повысил тарифы. “Укртелеком” с 1 марта 2020 года повысил стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон Кстати, в 2019 году компания на 6,2% увеличила доходы от интернет-услуг и передачи данных и подключила к оптическому интернету 280 населенных пунктов.

Также с 1 марта “Укрзализныця” поднимает цены на билеты. Повышать планируют поэтапно по 2% ежемесячно до 31 декабря 2020 года. Новые цены будут применять ко всем категориям вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

Госбанки увеличили прибыль. Как говорится в отчете Министерства финансов, четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн). Больше всего получил ПриватБанк – 32,609 млрд грн. В то же время, в течение года количество отделений сократилось с 5,6 тыс. до 5,2 тыс.

Учителей-пенсионеров переведут на контракт. Как заявила глава МОН Анна Новосад, по новому закону «О среднем образовании», с этого года всех учителей пенсионного возраста переведут на контракт на год. После этого директора школ сами решат, продлевать ли с ними сотрудничество. В министерстве считают, что такое нововведение даст возможность директорам украинских школ открывать путь молодым специалистам.

Госзакупки через полиграф. Чиновников, отвечающих за госзакупки, будут проверять на полиграфе. По словам Дубилета, такая реформа должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках. Также это должно помочь снизить коррупцию.