Государственные банки увеличили прибыль за год в 2,4 раза (таблица)

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Четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн).
Об этом говорится в отчете Министерства финансов.
Согласно данным финансовой отчетности, все госбанки получили прибыль, в частности:
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Чистые активы государственных банков выросли за год на 80,584 до 825,069 млрд грн. В течение года количество отделений сократилось с 5,6 тыс. до 5,2 тыс.
Министерство финансов Украины
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