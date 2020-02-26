Государственные банки увеличили прибыль за год в 2,4 раза (таблица)

Четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн).

Об этом говорится в отчете Министерства финансов.

Согласно данным финансовой отчетности, все госбанки получили прибыль, в частности:

“ПриватБанк” – 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн в 2018 году);

“Укргазбанк” – 1,299 млрд грн (769 млн грн в 2018 году);

“Укрэксимбанк” – 1,002 млрд грн (852 млн грн в 2018 году);

“Ощадбанк” – 277 млн грн (162 млн грн в 2018 году).

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Чистые активы государственных банков выросли за год на 80,584 до 825,069 млрд грн. В течение года количество отделений сократилось с 5,6 тыс. до 5,2 тыс.



Министерство финансов Украины

Справка Finance.ua:

В 2019 году из 75 банков, действующих в Украине, убыточными были только шесть, их совокупный убыток составил 0,2 млрд грн.