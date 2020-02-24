Названа лучшая кредитная карта – FinAwards 2020

В пятницу, 28 февраля, в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.

Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

За первые места в 15 номинациях боролись 32 банка нашей страны. В этот вечер определили и «лучшую кредитную карту».

Как выбирали? На звание лучшей кредитки были номинированы банковские карты класса classic или standart с установленным кредитным лимитом (не овердрафт), позволяющие клиентам пользоваться средствами банка, в рамках установленного лимита. Важным условием было то, что кредитная карта может быть оформлена любому новому клиенту (не являющемуся действующим клиентом банка) без справки о доходах.

Кто же лучшие из лучших? Третье место в этой номинации завоевал Forward Bank с кредитной картой “КОКО КАРД”. Преимуществами этой кредитки названы кредитный лимит до 100 000 грн (лимит без справки – до 50 000 грн), льготный период до 90 дней, бесплатное обслуживание и процент на остаток в 12%.

Кредитка от “monobank” стала второй после победителя. Карту высоко оценили за кредитный лимит до 100 000 грн, льготный период до 62 дней, бесплатное обслуживание, комиссию за снятие собственных средств 0,5% в любом банкомате, а также кэшбэк до 20% на определенные категории покупок.

А первое место и звание «лучшей кредитной карты» на FinAwards 2020 досталось кредитке “Универсальная” от ПриватБанка.

Главные достоинства победителя:

кредит до 50 000 гривен;

7% годовых на остаток собственных средств;

льготный период до 55 дней;

оформление без справок, нужен только паспорт и ИНН .

Кредитную карту “Универсальная” можно заказать онлайн прямо на Finance.ua. 💳

Кроме победителей в номинации «Лучшая кредитная карта» были и специальные награды от сайтов Finance.ua и Минфин. Так, в номинации «самая честная кредитная карта» победила кредитка под названием “Зеленая” от А-Банка. Ее условия предусматривают кредитный лимит до 200 000 грн. Бесплатное оформление, обслуживание и информирование, кэшбэк до 20%, 10% на остаток личных средств. Также “Зеленая” является первой в Украине вертикальной картой с PayPass и чипом. Кстати, в каталоге Finance.ua тоже можно ее заказать.

А вот в номинации «Выбор клиентов Finance.ua» на первом месте оказалась кредитка “Card Blanche White“от Идея Банка. Именно ее больше заказывали через каталог кредитных карт на портале Finance.ua. Пользователи отметили несколько ее преимуществ, среди которых: