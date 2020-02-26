Назван самый устойчивый банк Украины – FinAwards 2020

В пятницу, 28 февраля, в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.

Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

За первые места в 15 номинациях боролись 32 банка нашей страны. В этот вечер определили и «Самый устойчивый банк Украины».

Как выбирали? В данной номинации участвовали банки с депозитными портфелями от 1 млрд гривен с наивысшими показателями стрессоустойчивости и лояльности вкладчиков. Это банки, которым больше всего доверяют при размещении депозитных вкладов. Победителя определяли путем голосования экспертного жюри и согласно методике редакции портала Minfin.com.ua.

Вручает награду директор Finance.ua Сергей Виндерских Владимиру Щетинину, представителю Киевской региональной дирекции Райффайзен Банка Аваль

Кто же победил? Победителем в номинации «Самый устойчивый банк» признан Райффайзен Банк Аваль.

«Во-первых, Райффайзен Банк Аваль – это всегда надежность. Наш главный козырь – это тишина. Наши клиенты любят тишину. Наш опыт – это опыт западных партнеров, нашей материнской компании. Его мы интегрируем на наших клиентов и, конечно, они это чувствуют”, – отметил для Finance.ua Владимир Щетинин, представитель Киевской региональной дирекции Райффайзен Банка Аваль.

С наградой Владимир Щетинин, представитель Киевской региональной дирекции Райффайзен Банка Аваль и Анастасия Сикоза, представитель цернального офиса Райффайзен Банка Аваль

Напомним, начиная с октября 2005 года, Райффайзен Банк Аваль является частью банковской группы «Райффайзен Банк Интернациональ АГ», Австрия. Банк предлагает широкий перечень стандартных и современных банковских услуг, которыми пользуются более 2,5 млн клиентов.