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Госзакупки в министерствах: Кабмин вводит проверку на полиграфе

Госзакупки в министерствах: Кабмин вводит проверку на полиграфе

В Кабинете министров запустили реформу в государственных закупках для министерств.

Об этом сообщил в FACEBOOK министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

“Мы запустили важную реформу, которая должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. С этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно”, – сообщил Дубилет.

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По его словам, это позволит сделать процесс более эффективным, поскольку закупки будут делать меньшее количество людей, но более профессиональных, потому что это будет их прямая специализация.

“Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе – детектор лжи) людей, принимающих решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф – очень действенный инструмент против откатов”, – подчеркнул министр.

Кроме того, добавил он, государственные органы будут выступать “единым фронтом” в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках.

Дубилет также сообщил, что планируется к концу года перевести почти все закупки через единый центр и подключить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

“Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация должна также привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также должна снизиться коррупция”, – убежден министр.

По материалам УКРИНФОРМ
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