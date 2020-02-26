Определили самый честный кредит в Украине – FinAwards 2020

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В пятницу, 28 февраля, в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.
Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.
За первые места в 15 номинациях боролись 32 банка нашей страны. В этот вечер определили и «самый честный кредит». Finance.ua считает эту специальную награду крайне важной для потребителей, которые выбирают кредиты. Все потому, что банки (чтобы не отпугнуть клиентов) часто маскируют высокие процентные ставки под разными дополнительными комиссиями, о которых пользователь узнает уже получив кредит.
Как выбирали? Для определения победителя банки проверяли на искренность и прозрачность. А именно наличие на сайте исчерпывающей информации об условиях кредитования: эффективной ставки, возможности расчета суммы переплаты, паспорта кредита, типовой формы договора, информации о каналах погашения с указанием тарифов каждого из них, раскрытие всех комиссий, связанных с получением кредита. Кроме того учитывалась отсутствие обязательного страхования и скрытых комиссий.
Победителем в данной номинации стал кредит наличными от Банка Глобус
Однако мы не ограничились только мнениями экспертов, а также решили собрать статистику своего портала. Как оказалось, читатели Finance.ua чаще всего доверяли кредиту наличными от Банка Кредит Днепр
Напомним условия кредита наличными от Банка Кредит Днепр:
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