"Укрзализныця" подняла цены на билеты с 1 марта

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге выросли с 1 марта 2020 года.
Об этом говорится на сайте компании.
Как планируют повышать – планируется осуществлять поэтапно – по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года.
Кого коснется – всех категорий вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.
В результате цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%.
“Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доверие украинцев к рынку земли падает - исследованиеВчера, 20:22 - 1869 28
Гончарук: Зиму мы прошли прекрасно3 ч. назад - 756 9
Учителей пенсионного возраста переведут на контракт9 ч. назад - 6472 7
Лучшая дебетовая карта по версии FinAwards 2020 (фото)Вчера, 15:03 - 2072 4
Назван самый устойчивый банк Украины – FinAwards 20207 ч. назад - 4019 3
Межбанк: доллар пошел вверх6 ч. назад - 8727
Учителей пенсионного возраста переведут на контракт9 ч. назад - 6472 7
Назван самый устойчивый банк Украины – FinAwards 20207 ч. назад - 4019 3
"Укртелеком" с 1 марта повысил тарифы для населения5 ч. назад - 3254 1
Почему дешевеет автогаз, и что будет с ценой дальше - мнение экспертаВчера, 21:37 - 2201
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)Позавчера, 10:10 - 1684
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 815 4
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 5367
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1837
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1938