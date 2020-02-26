"Укрзализныця" подняла цены на билеты с 1 марта

Тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге выросли с 1 марта 2020 года.

Об этом говорится на сайте компании.

Как планируют повышать – планируется осуществлять поэтапно – по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года.

Кого коснется – всех категорий вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

В результате цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%.

“Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Укрзализныця планирует “вдохнуть жизнь” в полсотни маленьких станций.

По итогам второго полугодия 2019 года из перечня малодеятельных станций будет выведено 53 станции, и они вернутся к устойчивому функционированию.