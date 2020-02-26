0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 352 0

"Укрзализныця" подняла цены на билеты с 1 марта

"Укрзализныця" подняла цены на билеты с 1 марта

Тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге выросли с 1 марта 2020 года.

Об этом говорится на сайте компании.

Как планируют повышать – планируется осуществлять поэтапно – по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года.

Кого коснется – всех категорий вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

В результате цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%.

“Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Укрзализныця планирует “вдохнуть жизнь” в полсотни маленьких станций.
    По итогам второго полугодия 2019 года из перечня малодеятельных станций будет выведено 53 станции, и они вернутся к устойчивому функционированию.
  • “Укрзализныця увеличила срок продажи билетов. У пассажиров появилась возможность покупать заранее билеты за 60 суток до отправления.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.