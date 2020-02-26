По новому закону «О среднем образовании», с этого года всех учителей пенсионного возраста переведут на контракт на год, а после этого директора школ сами решат, продлевать ли с ними сотрудничество.

Об этом заявила глава Министерства образования и науки (МОН) Анна Новосад в интервью «Украинской правде».

Соответсвующее заявление было сделано в комментарии об одной из норм закона. По словам главы МОН, с 1 июля 2020 года учителя-пенсионеры не будут массово уволены – их переведут на контракты сроком в год.

По истечению года директор учебного заведения будет иметь возможность сам решать – продолжать сотрудничество с учителем или нет.

По мнению Новосад, если учитель-пенсионер работает качественно и добросовестно, то контракт с ним будет выгодно продлить. В то же время, считают в МОН, такое нововведение даст возможность директорам украинских школ открывать путь молодым специалистам.

По данным профсоюза работников образования и науки, на сегодняшний день в Украине более 70 тысяч учителей пенсионного возраста.

Справка Finance.ua:

Более 700 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада.