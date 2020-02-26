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Учителей пенсионного возраста переведут на контракт

Учителей пенсионного возраста переведут на контракт

По новому закону «О среднем образовании», с этого года всех учителей пенсионного возраста переведут на контракт на год, а после этого директора школ сами решат, продлевать ли с ними сотрудничество.

Об этом заявила глава Министерства образования и науки (МОН) Анна Новосад в интервью «Украинской правде».

Соответсвующее заявление было сделано в комментарии об одной из норм закона. По словам главы МОН, с 1 июля 2020 года учителя-пенсионеры не будут массово уволены – их переведут на контракты сроком в год.

По истечению года директор учебного заведения будет иметь возможность сам решать – продолжать сотрудничество с учителем или нет.

По мнению Новосад, если учитель-пенсионер работает качественно и добросовестно, то контракт с ним будет выгодно продлить. В то же время, считают в МОН, такое нововведение даст возможность директорам украинских школ открывать путь молодым специалистам.

По данным профсоюза работников образования и науки, на сегодняшний день в Украине более 70 тысяч учителей пенсионного возраста.

Справка Finance.ua:

  • Более 700 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада.
  • Учителя и преподаватели, которые не зарегистрированы субъектами предпринимательской деятельности, но предоставляли в 2019 году репетиторские услуги ученикам и студентам, обязаны задекларировать свои доходы.
По материалам Украинская правда
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