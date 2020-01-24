Репетиторов обязали задекларировать необлагаемые доходы

Учителя и преподаватели, которые не зарегистрированы субъектами предпринимательской деятельности, но предоставляли в 2019 году репетиторские услуги ученикам и студентам, обязаны задекларировать свои доходы.

Об этом информируют в Главном управлении ГНС Ивано-Франковской области.

В репетиторские услуги входят:

выполнение контрольных, курсовых, дипломных работ;

подготовка детей к школе, ВНО , поступлению в учебные заведения;

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обучение по любым предметам и т.д.

Что необходимо сделать репетиторам:

подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2019 год;

уплатить в бюджет с таких доходов налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор – 1,5%.

Как подавать декларацию:

лично плательщиком или уполномоченным на это лицом;

отправить по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения или средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи в порядке, определенном законодательством;

декларацию необходимо подать в государственную налоговую инспекцию по месту налогового адреса плательщика не позднее 30 апреля 2020 года.

Справка Finance.ua

Декларация не подается, если налогоплательщик получал:

доходы от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных IV разделом Налогового кодекса Украины;

доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров, по которым уже был уплачен налог на доходы физических лиц;

доходы в виде объектов наследования, облагаемых по нулевой ставке налога и/или из которых уже был уплачен налог.

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