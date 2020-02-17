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Учителям начальных классов обещают ежемесячную доплату

Учителям начальных классов обещают ежемесячную доплату

Более 700 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук.

Правительство поддерживает молодых учителей. По словам Гончарука, бюджет-2020 предусматривает на это 10,8 млн грн.

Ранее сообщалось, что правительство направило дополнительно 2,2 млрд гривен для выплаты заработных плат учителям.

Справка Finance.ua:

  • В КГГА пообещали столичным учителям выплатить надбавки в 2020 году.
  • Зарплаты учителей в Украине вырастут в 2020 году на 9%. Это указано в государственном бюджете на 2020 год.
  • Молодые учителя, у которых нет стажа, будут получать 5900 гривен в месяц вместо 5400, как это было ранее.

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По материалам Finance.UA
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