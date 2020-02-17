Учителям начальных классов обещают ежемесячную доплату

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Более 700 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук.
Правительство поддерживает молодых учителей. По словам Гончарука, бюджет-2020 предусматривает на это 10,8 млн грн.
Ранее сообщалось, что правительство направило дополнительно 2,2 млрд гривен для выплаты заработных плат учителям.
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