Назван лучший кредит наличными в Украине – FinAwards 2020

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В пятницу, 28 февраля, в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.
Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.
За первые места в 15 номинациях боролись 32 банка нашей страны. В этот вечер определили и «лучший кредит наличными».
Как выбирали? В данной номинации принимали участие кредиты для физических лиц на любые цели, который может быть оформлен новому клиенту (не действующему клиенту банка) без справки о доходах на сумму от 10 000 гривен, с выдачей наличными или на текущий/карточный счет клиента.
Кто же лучшие из лучших? Бронзу получил Альфа-Банк Украина и его кредит наличными. По условиям банка, наличными можно взять кредит на сумму до 500 000 грн сроком до 48 месяцев. Для его оформления нужен лишь паспорт и код ИНН, а погасить кредит можно онлайн.
Второе место занял ПриватБанк с продуктом Мгновенный. Среди условий банка – комиссия по рассрочке в 0,01%, нет необходимости иметь паспорт, ИНН, справку о доходах. Нужна только карта ПриватБанка, а оформить покупку товара в рассрочку можно за 30 секунд и круглосуточно в интернет-магазинах.
И победителем в номинации «Лучший кредит наличными» оказался банк ПУМБ с кредитом ВСЕЯСНО.
Как рассказал Finance.ua Дмитрий Полищук, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ, в банке намерены в ближайшее время сконцентрироваться не только на продуктах.
“Они у нас и так достаточно прозрачные и понятные. Клиентам должно быть комфортно. Мы будем рассматривать нашу сервисную модель, улучшать обслуживание”, – поделился Полищук.
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