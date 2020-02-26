Кто стал банкиром года по версии FinAwards

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На днях в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.
Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.
Кроме 15 номинаций для 32 банков всей Украины. Среди прочего определили и победителя в персональной номинации «Банкир года».
Как выбирали? Рассматривали украинский топ-менеджмент банков: Председателей Правлений или Заместителей Председателей Правлений, под чьим руководством банк достиг значительных качественных показателей в развитии банка.
Среди показателей качества работы банкиров во внимание брали: прирост валюты баланса, рост количества клиентов, высокая рентабельность, хороший финансовый результат, успешные сделки по слиянию банков, расширение каналов обслуживания клиентов. Важным условием была возможность проверки достижений с помощью открытых источников информации.
Из 14 кандидатов победитель был определен путем голосования экспертного жюри, других банков и пользователей сайта. По итогам голосования в пятерку лучших вошли Председатели Правлений: ПриватБанка — Петр Крумханзл, и ОТП Банка — Тамаш Хак-Ковач.
Бронза досталась Кириллу Шевченко – Председателю Правления Укргазбанка.
Кирилл Шевченко. Фото из открытых источников.
Председатель Правления ПУМБ Сергей Черненко, прошлогодний победитель этой номинации, на FinAwards 2020 получил серебро.
Сергей Черненко. Фото из открытых источников.
А звание «Банкир года» в этот раз досталось сооснователю виртуального банка monobank Олегу Гороховскому.
Иван Евтушенко, генеральный директор компании Treeum вручает на FinAwards 2020 награду Олегу Гороховскому.
Сам Гороховский прокомментировал свою победу так: “Вы знаете, я никаким банком не владею, не являюсь главой правления ни одного из них. И я верю, что все, кто голосовал за меня, это прекрасно понимают. Не важно, что у нас написано и что мы говорим, важно то, что мы делаем. И если мы делаем правильные вещи, и по сути это банкинг, то тогда эта награда заслужена!”
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