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"Укртелеком" с 1 марта повысил тарифы для населения

"Укртелеком" с 1 марта повысил тарифы для населения

“Укртелеком” повысил с 1 марта 2020 года стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения.

Об этом сообщается на сайте компании.

*Стационарный телефон для населения – на 10% – с 54,28 гривен до 59,71 гривен.

1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года.

“Укртелеком” повысил тариф на план

  • “Домашний базовый” с 94 грн. до 117 грн (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера).
  • Тариф “Домашний безлимитный” повышен с 99 грн до 123 грн.

Справка Finance.ua:

  • В 2019 году компания Укртелеком на 6,2% увеличила доходы от интернет-услуг и передачи данных, проложила почти 4000 километров оптики и подключила к оптическому интернету 280 населенных пунктов, сообщается в отчете компании.

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По материалам Finance.UA
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