"Укртелеком" с 1 марта повысил тарифы для населения

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“Укртелеком” повысил с 1 марта 2020 года стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения.
Об этом сообщается на сайте компании.
*Стационарный телефон для населения – на 10% – с 54,28 гривен до 59,71 гривен.
1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года.
“Укртелеком” повысил тариф на план
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