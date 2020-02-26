"Укртелеком" с 1 марта повысил тарифы для населения

“Укртелеком” повысил с 1 марта 2020 года стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения.

Об этом сообщается на сайте компании.

*Стационарный телефон для населения – на 10% – с 54,28 гривен до 59,71 гривен.

1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года.

“Укртелеком” повысил тариф на план

“Домашний базовый” с 94 грн. до 117 грн (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера).

Тариф “Домашний безлимитный” повышен с 99 грн до 123 грн.

Справка Finance.ua: