Сколько налогов принес Украине экспорт IT-услуг - IT Ukraine Association (инфографика)

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По итогам 2019 года в госбюджет поступило 16,7 млрд гривен налогов и сборов от ИT-экспорта.
Об этом сообщает портал IT Ukraine Association со ссылкой на платежный баланс НБУ.
Отмечается, что по сравнению с 2018 годом экспорт компьютерных услуг в 2019 году вырос на 30,2% и по данным ассоциации составил $4,17 млрд.
itukraine.org.ua
Таким образом, объем уплаченных в бюджет налогов увеличился на 28%. Отмечается, что из поступивших в бюджет 16,7 млрд грн, на ЕСВ приходится 4,1 млрд грн.
itukraine.org.ua
В качестве основных факторов роста украинского IT-экспорта:
По данным Госстата, в 2019 году украинские компании экспортировали за границу ИТ-услуг на общую сумму 2,43 миллиарда долларов.
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