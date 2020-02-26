Сколько налогов принес Украине экспорт IT-услуг - IT Ukraine Association (инфографика)

По итогам 2019 года в госбюджет поступило 16,7 млрд гривен налогов и сборов от ИT-экспорта.

Об этом сообщает портал IT Ukraine Association со ссылкой на платежный баланс НБУ.

Отмечается, что по сравнению с 2018 годом экспорт компьютерных услуг в 2019 году вырос на 30,2% и по данным ассоциации составил $4,17 млрд.



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Таким образом, объем уплаченных в бюджет налогов увеличился на 28%. Отмечается, что из поступивших в бюджет 16,7 млрд грн, на ЕСВ приходится 4,1 млрд грн.



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В качестве основных факторов роста украинского IT-экспорта:

высокий спрос глобального рынка;

сохранение контрактной модели при взаимодействии компаний и специалистов.

По данным Госстата, в 2019 году украинские компании экспортировали за границу ИТ-услуг на общую сумму 2,43 миллиарда долларов.

Справка Finance.ua:

Средняя заработная плата топ-менеджера в ИТ составляет 5419$, верхний уровень – 9800$.

Минцифры предлагает установить единый налог для ИT-компаний без ограничения оборота на уровне 4-7%.

Количество занятых специалистов в украинском ИТ достигла отметки 190 тысяч. В целом за 2019 год индустрия выросла на 20%, или на 32 тысячи специалистов.

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