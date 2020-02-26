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Сколько налогов принес Украине экспорт IT-услуг - IT Ukraine Association (инфографика)

Сколько налогов принес Украине экспорт IT-услуг - IT Ukraine Association (инфографика)

По итогам 2019 года в госбюджет поступило 16,7 млрд гривен налогов и сборов от ИT-экспорта.

Об этом сообщает портал IT Ukraine Association со ссылкой на платежный баланс НБУ.

Отмечается, что по сравнению с 2018 годом экспорт компьютерных услуг в 2019 году вырос на 30,2% и по данным ассоциации составил $4,17 млрд.


itukraine.org.ua

Таким образом, объем уплаченных в бюджет налогов увеличился на 28%. Отмечается, что из поступивших в бюджет 16,7 млрд грн, на ЕСВ приходится 4,1 млрд грн.

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itukraine.org.ua

В качестве основных факторов роста украинского IT-экспорта:

  • высокий спрос глобального рынка;
  • сохранение контрактной модели при взаимодействии компаний и специалистов.

По данным Госстата, в 2019 году украинские компании экспортировали за границу ИТ-услуг на общую сумму 2,43 миллиарда долларов.

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По материалам Finance.UA
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