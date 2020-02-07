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До $14 000 в месяц: Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском IT (обзор)

До $14 000 в месяц: Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском IT (обзор)

Средняя заработная плата топ-менеджера составляет 5419$, верхний уровень – 9800$.

Об этом свидетельствуют данные обзора рекрутингового агенства Indigo Tech Recruiters.

Возраст кандидатов и зарплаты:

  • возраст большинства (58%) участников опроса – от 31 до 40 лет. Средняя заработная плата топ-менеджера этого возраста составляет $5419, верхний уровень — $9800;
  • разница в средних показателях заработной платы топ-менеджера возрастом 21 — 30 лет и 31 — 40 лет составляет почти 46%;
  • наибольшее количество данных получено по сферам Digital, E-commerce, FinTech and Banking. В последних двух самый высокий уровень вознаграждения — в среднем 5498$ — 5653$, максимальный уровень 9083$ — 9610$;
  • в других сферах попадались заработные платы в размере 10000 — 14500$, но это нечастые случаи.

Размер зарплаты зависит от компании:

  • чем крупнее компания, тем выше уровень заработной платы для топ-менеджеров;
  • в стартапах (от 1 до 3 лет) средний уровень вознаграждения довольно высок;
  • наибольшее вознаграждение в E-commerce и FinTech компаниях с доходом 50+ миллионов долларов и 800+ сотрудниками, которые были основаны в США или Канаде более 10 лет назад;
  • наибольшее вознаграждение у топ-менеджеров с более восемью подчиненными, опытом работы в сфере ИТ более 10 лет и от 10 лет в качестве топ-менеджера, которые имеют степень MBA или Ph.D.

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Что касается бонусов, то 38,3% топ-менеджеров не имеют бонусов. А для большинства руководителей бонус является годовым (31,3%) или ежемесячным (24,9%) и зависит от прибыли компании (43,8%) и/или от общей выручки компании (30,35%).

Мотивированы руководители профессиональным ростом (65,7%), уровнем заработной платы (62,7%), свободой в принятии решений и их реализации (61,19%), культурой доверия в компании (49,2%), гибким графиком (45,3 ) и грамотным, эффективным менеджментом компании (41,8) — наверное, самими собой.

Справка Finance.ua:

  • Минцифры предлагает установить единый налог для IT-компаний без ограничения оборота на уровне 4-7%.
  • Согласно этому режиму, юридические лица – экспортеры услуг будут платить единый налог, и будут налоговым агентом для сотрудника, оплачивая 2 ЕСВ и военный сбор

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По материалам Finance.UA
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