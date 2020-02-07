До $14 000 в месяц: Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском IT (обзор)

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Средняя заработная плата топ-менеджера составляет 5419$, верхний уровень – 9800$.
Об этом свидетельствуют данные обзора рекрутингового агенства Indigo Tech Recruiters.
Возраст кандидатов и зарплаты:
Размер зарплаты зависит от компании:
Что касается бонусов, то 38,3% топ-менеджеров не имеют бонусов. А для большинства руководителей бонус является годовым (31,3%) или ежемесячным (24,9%) и зависит от прибыли компании (43,8%) и/или от общей выручки компании (30,35%).
Мотивированы руководители профессиональным ростом (65,7%), уровнем заработной платы (62,7%), свободой в принятии решений и их реализации (61,19%), культурой доверия в компании (49,2%), гибким графиком (45,3 ) и грамотным, эффективным менеджментом компании (41,8) — наверное, самими собой.
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