Минцифры предлагает ввести IT-налог

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Минцифры предлагает установить единый налог для IT-компаний без ограничения оборота на уровне 4-7%.
Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в FACEBOOK.
По его словам, это позволит буквально создать индустрию, в которой будет работать не 200 тысяч юридически не связанных между собой ФЛП, а полноценные прозрачные компании.
Читайте также: Как развивался украинский IT-сектор в 2019 году: зарплаты, вакансии и налоги
“Согласно этому режиму юридические лица – экспортеры услуг будут платить единый налог, и будет налоговым агентом для сотрудника, оплачивая 2 ЕСВ и военный сбор”, – написал Борняков.
Перейти на “IT-налог” смогут компании, отвечающие таким требованиям:
Что это даст:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВР5 ч. назад - 3505 28
В Германии закрыли атомную электростанцию ради зеленой энергетики13 ч. назад - 1122 9
Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций2 ч. назад - 1339 4
Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15% - Рожкова4 ч. назад - 752 4
НБУ может снизить учетную ставку до 8% уже в 2020 году, - Смолий6 ч. назад - 1048 2
Назначается ли субсидия зарегистрированным по разным адресам мужу и жене5 ч. назад - 4492
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВР5 ч. назад - 3505 28
Какие зарплаты получают в Минэкономики (таблица)4 ч. назад - 1907
Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций2 ч. назад - 1339 4
Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию в мире6 ч. назад - 1262
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)Около часа назад - 99
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 6746 10
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3007 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2885 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2259 1