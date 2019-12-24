Минцифры предлагает ввести IT-налог

Минцифры предлагает установить единый налог для IT-компаний без ограничения оборота на уровне 4-7%.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в FACEBOOK.

По его словам, это позволит буквально создать индустрию, в которой будет работать не 200 тысяч юридически не связанных между собой ФЛП, а полноценные прозрачные компании.

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“Согласно этому режиму юридические лица – экспортеры услуг будут платить единый налог, и будет налоговым агентом для сотрудника, оплачивая 2 ЕСВ и военный сбор”, – написал Борняков.

Перейти на “IT-налог” смогут компании, отвечающие таким требованиям:

количество сотрудников компании – более 10;

доля экспорта в прибыли – более 75%;

доля зарплатного фонда в себестоимости – более 75%;

средняя зарплата – не менее 5 минимальных заработных плат.

Что это даст:

легальные условия труда для отрасли;

создав прозрачную и понятную корпоративную структуру, отрасль станет более привлекательной для инвестиций;

равные конкурентные условия;