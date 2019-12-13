Как развивался украинский IT-сектор в 2019 году: зарплаты, вакансии и налоги

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Количество занятых специалистов в украинском ИТ достигла отметки 190 тысяч. В целомо за 2019 год индустрия выросла на 20%, или на 32 тысячи специалистов.
Об этом свидетельствует исследование портала DOU.
Количество вакансий на портале выросло с 4606 до 5047 в месяц. Количество откликов на вакансии выросло на рекордные 35% по сравнению с прошлым годом – с 338 тысяч до 457 тысяч.
Средняя зарплата некоторых IT по городам Украины:
В результате опроса выяснилось, что большинство респондентов были против инициативы правительства о создании отдельной группы ФЛП для IT-шников и повышения единого налога для них до 10%.
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Исследование показало, что в Киеве работают более опытные разработчики, чем в Харькове, Львове и Днепре – в последних доля девелоперов с опытом до двух лет составляет 42%, 45% и 48% соответственно.
Опыт работы специалистов в IT составляет:
По данным портала hh.ua | grc., новичкам в IT-отрасли чаще всего предлагают следующие должности:
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