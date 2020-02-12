Сколько Украине принес экспорт ИТ-услуг

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В 2019 году украинские компании экспортировали за границу ИТ-услуг на общую сумму 2,43 миллиарда долларов.
Такие данные приводятся в отчете Госкомстата.
За последний год экспорт ИТ-услуг из Украины вырос на 15%. Сейчас он составляет 16% экспорта всех услуг из Украины (экспорт услуг принес 15,23 миллиарда долларов).
В то же время в 2019 году Украина импортировала ИТ-услуг на 495,8 миллиона долларов.
Наибольшие объемы экспорта – в сфере предоставления транспортных услуг – 9,03 миллиарда долларов в год или 59,3% общего объема экспорта услуг из Украины. На импорт транспортных услуг Украины потратила 1,5 миллиарда долларов.
Больше всего услуг Украина экспортировала в Россию – на 6,18 миллиарда долларов (40,6% экспорта всех услуг за год), а импортировала больше всего из Великобритании (на 586,5 миллиона долларов).
В ЕС Украина продала услуг на 4,28 миллиарда долларов, а импортировала оттуда на 3,56 миллиарда долларов.
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