День финансов, 14 января: «минималка» на 15 месте, замена Ernest Airlines, цены на квартиры в Киеве

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Вторник, 14 января. О больших и малых зарплатах. А также о том, на что мы тратим деньги.
«Минималка» на 15 месте. Минимальная зарплата в Украине заняла 15 место в рейтинге роста зарплат по всему миру. Выяснилось, что в 5 странах «минималка» не выросла, а в Казахстане и вовсе уменьшилась из-за страхового взноса. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков Picodi.com. Напомним, при этом уровень безработицы в Украине все еще остается одним из самых высоких в Европе. А вот самый большой рост минималки зафиксирован в Нигерии (64,8%).
Зарплаты украинских разработчиков. Средняя зарплата Senior-ов в Киеве достигла $4000, в целом же на руководящих должностях можно зарабатывать более $5000. Об этом свидетельствуют данные опроса портала DOU, в котором приняли участие почти 5000 специалистов. В Software Engineer рост произошел в Киеве, Харькове, Днепре и Запорожье, в других городах средняя зарплата SE или не изменилась, или даже уменьшилась.
О том, на что тратим зарплаты:
Цены на квартиры в Киеве. Цены на одно-, двух-, трехкомнатные квартиры в Киеве во втором полугодии 2019 года выросли в среднем на 11%, или на $7150. Однокомнатную квартиру во втором полугодии 2019 можно было купить в среднем за $50 350. Самые дешевые однокомнатные квартиры в Святошинском районе, где их можно купить в среднем за $33 000.
Проезд в городском транспорте. Где дешевле. Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги по Украине в 2019 году. Как отмечается, проезд в городском транспорте за год подорожал на 15,9%. Самая низкая стоимость проезда в Житомирской (3,5 грн), Черкасской (3,0 грн) и Херсонской областях.
Штрафы за неправильную парковку. В Украине планируют увеличить штрафы водителям за нарушение правил дорожного движения. Проект Закона №2628 был зарегистрирован в Верховной Раде и передан на рассмотрение профильных комитетов. Предлагают увеличить штраф за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн, за остановку на местах для водителей с инвалидностью предусматривается штраф 34 тысячи грн.
Новые маршруты Wizz Air в Италию. Лоукостер Wizz Air анонсировал запуск пяти новых маршрутов из столицы Албании Тираны в города Италии, которые прекратила обслуживать компания Ernest Airlines из-за остановки полетов.
Стартовый пакет Киевстар без тарифного плана. Оператор мобильной связи Киевстар запустил стартовый пакет «Smart SIM». На сайте обращают внимание, что воспользоваться услугами «Самостоятельная замена SIM-карты», «Самостоятельная замена SIM-карты на 4G» и «SIM для планшета» можно, если после активации пакета прошло не более 7 дней.
Кстати, один из лучших способов потратить деньги с зарплаты – сходить на ежегодную премию FinAwards 2020, учредителями которой являются финансовые порталы Finance.ua и Минфин. FinAwards – это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие розничные банки в реализации продуктов, клиентских сервисов и технологий через призму клиентского опыта – подробности здесь.
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