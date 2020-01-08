FinAwards 2020: награждение лучших банков и яркое шоу

28 февраля в Киеве состоится вручение ежегодной премии FinAwards 2020 , учредители которой — финансовые порталы Minfin.com.ua и Finance.ua. К участию приглашаются все розничные банки Украины, чтобы в честной борьбе определить лучших.

FinAwards 2020 – это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие розничные банки в реализации продуктов, клиентских сервисов и технологий через призму клиентского опыта.

Учитываются стоимость, доступность, легкость оформления услуг, прозрачность условий, технологичность банков и другие критерии.

Организатор премии – одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий — компания BankOnline.

Platinum спонсор — платежная система Interkassa.

Победителей определят в 15 номинациях:

Банкир года.

Лучший руководитель розницы.

Кредит наличными.

Срочный вклад /Депозит.

Кредитная карта mass.

Кредитная карта VIP .

Дебетовая карта mass.

Дебетовая карта VIP .

Интернет-банк.

Мобильный банк.

Программа лояльности.

Технологии.

Устойчивый банк.

Народный банк.

Рекламная кампания.

Критерии определения победителя по каждой из номинаций смотрите на сайте мероприятия.

Победителей в 15 номинациях определят с помощью голосования независимое авторитетное жюри, экспертная группа редакций сайтов Finance.ua, Минфин и открытое голосование читателей сайтов.

Банки подают заявки на участие в конкурсе до 19 января. А уже с 20 января начнется голосование за лучшие продукты и сервисы.

Что получат победители

Продукты, признанные лучшими по результатам премии, получат специальный знак качества в продуктовом каталоге портала Finance.ua. Это послужит весомым преимуществом для дальнейшего клиентского выбора.

Как увидеть награждение вживую

Приглашаем всех желающих первыми узнать имена и поздравить победителей конкурса, а также атмосферно и празднично провести вечер в компании лучших руководителей розничного банков на Церемонии награждении победителей конкурса FinAwards 2020.

Награждение состоится в TAO Event Hall в Киеве 28 февраля (пятница).

Стоимость билетов до 19 января — 1200 грн.