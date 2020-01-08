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FinAwards 2020: награждение лучших банков и яркое шоу

28 февраля в Киеве состоится вручение ежегодной премии FinAwards 2020, учредители которой — финансовые порталы Minfin.com.ua и Finance.ua. К участию приглашаются все розничные банки Украины, чтобы в честной борьбе определить лучших.

FinAwards 2020 – это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие розничные банки в реализации продуктов, клиентских сервисов и технологий через призму клиентского опыта.

Учитываются стоимость, доступность, легкость оформления услуг, прозрачность условий, технологичность банков и другие критерии.

Организатор премии – одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий — компания BankOnline.

Platinum спонсор — платежная система Interkassa.

Победителей определят в 15 номинациях:

  • Банкир года.
  • Лучший руководитель розницы.
  • Кредит наличными.
  • Срочный вклад /Депозит.
  • Кредитная карта mass.
  • Кредитная карта VIP.
  • Дебетовая карта mass.
  • Дебетовая карта VIP.
  • Интернет-банк.
  • Мобильный банк.
  • Программа лояльности.
  • Технологии.
  • Устойчивый банк.
  • Народный банк.
  • Рекламная кампания.

Критерии определения победителя по каждой из номинаций смотрите на сайте мероприятия.

Победителей в 15 номинациях определят с помощью голосования независимое авторитетное жюри, экспертная группа редакций сайтов Finance.ua, Минфин и открытое голосование читателей сайтов.

Банки подают заявки на участие в конкурсе до 19 января. А уже с 20 января начнется голосование за лучшие продукты и сервисы.

Что получат победители

Продукты, признанные лучшими по результатам премии, получат специальный знак качества в продуктовом каталоге портала Finance.ua. Это послужит весомым преимуществом для дальнейшего клиентского выбора.

Как увидеть награждение вживую

Приглашаем всех желающих первыми узнать имена и поздравить победителей конкурса, а также атмосферно и празднично провести вечер в компании лучших руководителей розничного банков на Церемонии награждении победителей конкурса FinAwards 2020.

Как это было в прошлом году

Награждение состоится в TAO Event Hall в Киеве 28 февраля (пятница).
Стоимость билетов до 19 января — 1200 грн.

По материалам Finance.UA
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