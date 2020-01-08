Зарплаты украинских разработчиков - данные за декабрь 2019 (инфографика)

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Средняя зарплата Senior-ов в Киеве достигла $4000, в целом же на руководящих должностях можно зарабатывать более $5000.
Об этом свидетельствуют данные опроса портала DOU, в котором приняли участие почти 5000 специалистов.
“Средние зарплаты Senior-ов в Киеве достигли отметки в $4000, и это на $500 и $250 выше, чем в Харькове и Львове соответственно. Что касается джуниоров, то меньше всего (среди топ-5 городов) получают начинающие в Харькове ($600), а больше всего — в Киеве ($840)”, – говорится в исследовании.
Во всех категориях (кроме Software Engineer) за последние полгода средняя зарплата выросла:
В Software Engineer рост произошел в Киеве, Харькове, Днепре и Запорожье, в других городах средняя зарплата SE или не изменилась, или даже уменьшилась (в Одессе – $220, В Виннице – $100).
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Довольно высокая средняя зарплата разработчиков в Ивано-Франковске — $2000. В то время как в Одессе средняя зарплата — $1550.
Средняя зарплата Kotlin-разработчиков в Киеве и Львове на $800 выше, чем в Харькове. Выше харьковской и средняя зарплата львовских JavaScript-разработчиков — на $185.
Средняя зарплата Senior Scala за полгода уменьшилась на $200, но все равно остается самой высокой среди других языков программирования. Среди Software Engineer самая низкая средняя зарплата у 1C-разработчиков ($1400), а самая высокая у Go ($2800).
Средняя зарплата Senior-разработчиков в продуктовой компании на $400 выше, чем в аутсорсинговой. Больше в продукте получают и джуниоры – $800 против $700 в аутсорсе и $600 в стартапе.
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