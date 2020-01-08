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Сколько стоит купить квартиру в Киеве (инфографика)

Сколько стоит купить квартиру в Киеве (инфографика)

Цены на одно-, двух-, трехкомнатные квартиры в Киеве во втором полугодии 2019 года выросли в среднем на 11%, или на $7 150.

Об этом свидетельствует аналитика OLX недвижимость.

“Однокомнатную квартиру во втором полугодии 2019 можно было купить в среднем за $50 350, двухкомнатную – за $70 550, а трехкомнатную квартиру – за $98 350. Наиболее бюджетные однокомнатные квартиры – в Святошинском районе ($33 000). В Шевченковском районе трехкомнатные подешевели на $6 000”, – говорится в исследовании.

Однокомнатные квартиры:

  • самые дешевые квартиры были в Святошинском районе, где их можно купить в среднем за $33 000;
  • на $900 дороже однокомнатные квартиры в Деснянском районе – в среднем $33 900;

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  • в Днепровском районе жилье продают в среднем за $40 000;
  • больше всего подорожали однокомнатные в Дарницком районе – на 22% – $50 000;
  • самое дорогое жилье – на Печерске – $115 000. Здесь цены выросли меньше всего – на 6%.

Двухкомнатные квартиры:

  • самое значительное изменение в цене произошло в Соломенском районе: где еще полгода назад можно было купить двухкомнатную квартиру за $48 000, теперь за нее придется выложить $62 250, что на $14 250, или 30% больше;
  • сильно поднялись в цене и двухкомнатные квартиры в центральном Шевченковском районе – на 20%, или $15 000. Теперь их продают в среднем за $90 000 – он второй в рейтинге самых дорогих районов Киева;
  • немного дешевле квартиры в Голосеевском районе – по $79 000;
  • на Печерске, где продают больше всего двухкомнатных квартир, их стоимость составляет $140 000.

Трехкомнатные квартиры:

  • в Шевченковском “трешки” уменьшились в цене на $6 000, или 4,5%, и теперь средняя цена составляет $129 000 грн;
  • в Соломенском районе цены уменьшились на $1 000, закрепившись на уровне $75 000;
  • от $54 000 в Деснянском районе;
  • от $64 700 в Святошинском;
  • от $70 000 в Днепровском;
  • среди самых дорогих трехкомнатные квартиры в Голосеевском – $113 000 и Печерском районах – $230 000.

По материалам Finance.UA
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