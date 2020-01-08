Киевстар выпустил стартовый пакет без тарифного плана

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Оператор мобильной связи Киевстар запустил стартовый пакет без тарифного плана – «Smart SIM».
Об этом свидетельствует информация на сайте оператора.
Для чего предусмотрена «Smart на SIM»:
«SIM для устройств»: позволяет использовать услуги мобильного оператора в умных устройствах (IoT): сигнализациях, GPS-трекерах, датчиках, смарт-часах и тому подобное. Ежедневно абонент получает 30 МБ мобильного интернета, 30 минут для звонков и 30 SMS-сообщений для их использования в IoT-устройствах.
«SIM для планшета» – это еще одна SIM-карта для интернета в планшете, втором смартфоне или в ноутбуке с одним номером и счетом для основной и дополнительной карт.
Как активировать пакет «SMART SIM»:
На сайте обращают внимание, что воспользоваться услугами «Самостоятельная замена SIM-карты», «Самостоятельная замена SIM-карты на 4G» и «SIM для планшета» можно, если после активации пакета прошло не более 7 дней.
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