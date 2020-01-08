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Киевстар выпустил стартовый пакет без тарифного плана

Киевстар выпустил стартовый пакет без тарифного плана

Оператор мобильной связи Киевстар запустил стартовый пакет без тарифного плана – «Smart SIM».

Об этом свидетельствует информация на сайте оператора.

Для чего предусмотрена «Smart на SIM»:

  • чтобы подключить тарифный план «SIM для устройств»;
  • для подключения услуги «SIM для планшета»;
  • чтобы самостоятельно заменить SIM-карту: с поддержкой 4G или если предыдущая была потеряна или повреждена.

«SIM для устройств»: позволяет использовать услуги мобильного оператора в умных устройствах (IoT): сигнализациях, GPS-трекерах, датчиках, смарт-часах и тому подобное. Ежедневно абонент получает 30 МБ мобильного интернета, 30 минут для звонков и 30 SMS-сообщений для их использования в IoT-устройствах.

«SIM для планшета» – это еще одна SIM-карта для интернета в планшете, втором смартфоне или в ноутбуке с одним номером и счетом для основной и дополнительной карт.

Как активировать пакет «SMART SIM»:

  • нужно посетить магазин Киевстар и спросить о Smart SIM;
  • вставить SIM-карту в телефон – она активируется автоматически;

Как пополнить мобильный без комиссии 📱

  • после активации будет начислено 10 мин для звонков на номера Киевстар и 10 SMS на номера Киевстар;
  • подключить нужную услугу.

На сайте обращают внимание, что воспользоваться услугами «Самостоятельная замена SIM-карты», «Самостоятельная замена SIM-карты на 4G» и «SIM для планшета» можно, если после активации пакета прошло не более 7 дней.

Справка Finance.ua:

  • Оператор мобильной связи Киевстар запустил тарифный план «Звонки для родителей» для абонентов старшего возраста.
  • По состоянию на начало января 2020 года украинцы прислали 62 367 заявлений на получение услуги переноса номера.
По материалам Finance.UA
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