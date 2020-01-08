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Сохранение номера: как украинцы меняют мобильных операторов

Сохранение номера: как украинцы меняют мобильных операторов

По состоянию на начало января 2020 года украинцы прислали 62 367 заявлений на получение услуги переноса номера (по состоянию на 2 января 2020 года).

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Количество перенесенных номеров ОТ мобильных операторов:

  • ПрАО “ВФ Украина” (оператор Vodafone) – 16 045 номеров;
  • ЧАО “Киевстар” – 14 956 номеров;
  • ООО “Лайфселл” – 7 164 номера.

Как сменить оператора и сохранить номер

Количество перенесенных номеров К мобильным операторам:

  • ПрАО “ВФ Украина” (оператор Vodafone) – 11 056 номеров;
  • ЧАО “Киевстар” – 14 205 номеров;

Как пополнить мобильный без комиссии 📱

  • ООО “Лайфселл” – 12 431 номер.

Справка Finance.ua:

С 1 мая в Украине действует услуга смены мобильного оператора с сохранением номера. Например, чтобы перенести номер другого оператора в Киевстар, нужно:

  • зарегистрировать номер у своего оператора;
  • заполнить заявку онлайн или в ближайшем магазине Киевстар;
  • забрать новую SIM-карту в магазине Киевстар.
По материалам Finance.UA
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