Сохранение номера: как украинцы меняют мобильных операторов

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По состоянию на начало января 2020 года украинцы прислали 62 367 заявлений на получение услуги переноса номера (по состоянию на 2 января 2020 года).
Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
Количество перенесенных номеров ОТ мобильных операторов:
Количество перенесенных номеров К мобильным операторам:
С 1 мая в Украине действует услуга смены мобильного оператора с сохранением номера. Например, чтобы перенести номер другого оператора в Киевстар, нужно:
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