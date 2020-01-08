Сохранение номера: как украинцы меняют мобильных операторов

По состоянию на начало января 2020 года украинцы прислали 62 367 заявлений на получение услуги переноса номера (по состоянию на 2 января 2020 года).

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Количество перенесенных номеров ОТ мобильных операторов:

ПрАО “ВФ Украина” (оператор Vodafone) – 16 045 номеров;

ЧАО “Киевстар” – 14 956 номеров;

ООО “Лайфселл” – 7 164 номера.

Количество перенесенных номеров К мобильным операторам:

ПрАО “ВФ Украина” (оператор Vodafone) – 11 056 номеров;

ЧАО “Киевстар” – 14 205 номеров;

ООО “Лайфселл” – 12 431 номер.

Справка Finance.ua:

С 1 мая в Украине действует услуга смены мобильного оператора с сохранением номера. Например, чтобы перенести номер другого оператора в Киевстар, нужно:

зарегистрировать номер у своего оператора;

заполнить заявку онлайн или в ближайшем магазине Киевстар;