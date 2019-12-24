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«Киевстар» запустил тариф для людей старшего возраста

«Киевстар» запустил тариф для людей старшего возраста

Оператор мобильной связи Киевстар запустил тарифный план «Звонки для родителей» для абонентов старшего возраста.

Об этом свидетельствует информация на сайте оператора.

Тариф будет выгодно использовать тем, кому нужна только голосовая связь и нет потребности в мобильном интернете.

Что входит в тариф:

  • безлим на звонки в сети Киевстар;
  • звонки на номера других мобильных операторов – 0,6 грн/мин;

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  • 100 МБ интернета;
  • возможность подключить несколько номеров на один счет и другое.

Стоимость – 60 грн/мес.

Условия подключения:

  • возраст пользователя – от 60 лет;
  • пользование услугами Киевстар не менее 3 месяцев;
  • для оформления договора нужно посетить магазин оператора и иметь при себе паспорт и ИНН.

Справка Finance.ua:

  • Киевстар в честь новогодних праздников предложил своим абонентам в качестве акции до 2 месяцев общения и мобильного интернета в подарок.
  • В Киевстаре рассказали, что на запуск 4G в киевском метро потратят около $20 млн, а запустить сеть четвертого поколения могут уже летом 2020 года.
По материалам Finance.UA
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