«Киевстар» запустил тариф для людей старшего возраста

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Оператор мобильной связи Киевстар запустил тарифный план «Звонки для родителей» для абонентов старшего возраста.
Об этом свидетельствует информация на сайте оператора.
Тариф будет выгодно использовать тем, кому нужна только голосовая связь и нет потребности в мобильном интернете.
Что входит в тариф:
Стоимость – 60 грн/мес.
Условия подключения:
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