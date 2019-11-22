Киевстар предложил абонентам 2 месяца услуг в подарок за переход на новый тариф

“Киевстар” в честь новогодних праздников предложил своим абонентам в качестве акции до 2 месяцев общения и мобильного интернета в подарок.

Об этом сказано на сайте компании.

Акция проводится – по 14 января 2020 года включительно.

Кто может учавствовать в акции – абоненты предоплаченной связи и контрактные абоненты физические лица, которые получили персональное предложение изменить тарифный план (на сайте, в SMS-сообщении, по телефону 477 или в системе «Мой Киевстар»).

Что сделать, чтобы принять участие в акции:

нужно перейти на индивидуально подобранный тарифный план, оформив заявку на сайте, в соответствующем разделе голосового меню 477 или в системе самообслуживания «Мой Киевстар»;

название тарифа вы можете узнать из индивидуального предложения, если таковое было сформировано для вашего номера.

Стоимость подключения – 1 грн.

Что значит “до 2 месяцев в подарок” – абоненты контрактной формы обслуживания могут пользоваться преимуществами своего нового тарифа на протяжении 2 месяцев за 1 грн, а абоненты предоплаченной формы обслуживания – на протяжении 8 недель за 1 грн.

Условия акции. Чтобы принять участие в акции, нужно быть абонентом Киевстар не менее 90 дней, иметь хотя бы одно снятие платы за услуги (для абонентов предоплаты – за пакет услуг на 4 недели, для абонентов по письменному договором – за тарифный план на месяц).

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