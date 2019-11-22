Киевстар предложил абонентам 2 месяца услуг в подарок за переход на новый тариф

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“Киевстар” в честь новогодних праздников предложил своим абонентам в качестве акции до 2 месяцев общения и мобильного интернета в подарок.
Об этом сказано на сайте компании.
Акция проводится – по 14 января 2020 года включительно.
Кто может учавствовать в акции – абоненты предоплаченной связи и контрактные абоненты физические лица, которые получили персональное предложение изменить тарифный план (на сайте, в SMS-сообщении, по телефону 477 или в системе «Мой Киевстар»).
Что сделать, чтобы принять участие в акции:
Стоимость подключения – 1 грн.
Что значит “до 2 месяцев в подарок” – абоненты контрактной формы обслуживания могут пользоваться преимуществами своего нового тарифа на протяжении 2 месяцев за 1 грн, а абоненты предоплаченной формы обслуживания – на протяжении 8 недель за 1 грн.
Условия акции. Чтобы принять участие в акции, нужно быть абонентом Киевстар не менее 90 дней, иметь хотя бы одно снятие платы за услуги (для абонентов предоплаты – за пакет услуг на 4 недели, для абонентов по письменному договором – за тарифный план на месяц).
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