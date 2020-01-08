Стоимость проезда в городском транспорте по областям

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Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги по Украине в 2019 году.
Об этом свидетельствует информация Госкомстата.
Как отмечается, проезд в городском транспорте за год подорожал на 15,9% – с 4,4 грн до 5,1 грн.
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По данным Госстата, самая высокая цена проезда в Киеве – 8 грн. Далее идут Харьковская (6,6 грн) и Донецкая области (6,4 грн).
Самая низкая стоимость проезда в Житомирской (3,5 грн), Черкасской (3,0 грн) и Херсонской областях (2,5 грн).
В то же время, бензин А-95 подешевел за год на 7,7% до 28,1 грн за литр, бензин А-92 – на 7,9% до 27,0 грн, газ сжиженный для автомобилей – на 13,8% до 12 5 грн.
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