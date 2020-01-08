Уровень безработицы в Украине остается одним из самых высоких в Европе (инфографика)

Уровень безработицы в Украине остается высоким по сравнению с другими европейскими странами.

Об этом говорится в “Обзоре рынка труда” министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

“В региональном разрезе по итогам 9 мес. 2019 г. уменьшение уровня безработицы населения в возрасте 15-70 лет зафиксировано во всех регионах. В то же время уровень безработицы в Украине остается высоким по сравнению с другими европейскими странами”, – отмечается в обзоре.

Согласно исследованиям:

уровень безработицы в Украине граждан в возрасте в возрасте 15-70 лет в III квартале 2019 года составил 7,3%;

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в Чехии этот показатель был на уровне 2,1%;

в Германии – 3,1%;

в Испании – 13,9%.

Кроме того, Украина находится среди аутсайдеров по уровню занятости населения по сравнению с большинством стран ЕС. В возрасте 15 лет и старше уровень занятости в Украине составил 52,7%, в то время как в Нидерландах – 62,8%, Германии – 60,0%.

Самый низкий уровень безработицы по регионам:

в Харьковской области (4,7%);

Одесской (5,7%);

Киевской (5,7%) и г. Киеве (5,7%).

В то же время, самый высокий уровень безработицы сохраняется в Донецкой (13,5%), Луганской (13,7%) и Кировоградской областях (10,8%).

Напомним, с 1 января максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 8408 грн (4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц), на 380 грн больше, чем в 2019-м. В декабре этот показатель хотят довести до 9080 грн (на 672 грн больше).

Справка Finance.ua:

С 1 января в Украине возросла минимальная зарплата: теперь она составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

В третьем квартале 2019 года показатель средней зарплаты штатного работника в Украине достиг €382.

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