Уровень безработицы в Украине остается одним из самых высоких в Европе (инфографика)

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Уровень безработицы в Украине остается высоким по сравнению с другими европейскими странами.
Об этом говорится в “Обзоре рынка труда” министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
“В региональном разрезе по итогам 9 мес. 2019 г. уменьшение уровня безработицы населения в возрасте 15-70 лет зафиксировано во всех регионах. В то же время уровень безработицы в Украине остается высоким по сравнению с другими европейскими странами”, – отмечается в обзоре.
Согласно исследованиям:
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Кроме того, Украина находится среди аутсайдеров по уровню занятости населения по сравнению с большинством стран ЕС. В возрасте 15 лет и старше уровень занятости в Украине составил 52,7%, в то время как в Нидерландах – 62,8%, Германии – 60,0%.
Самый низкий уровень безработицы по регионам:
В то же время, самый высокий уровень безработицы сохраняется в Донецкой (13,5%), Луганской (13,7%) и Кировоградской областях (10,8%).
Напомним, с 1 января максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 8408 грн (4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц), на 380 грн больше, чем в 2019-м. В декабре этот показатель хотят довести до 9080 грн (на 672 грн больше).
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