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Wizz Air откроет рейсы в Италию по маршрутам, которые прекратил обслуживать Ernest Airlines

Wizz Air откроет рейсы в Италию по маршрутам, которые прекратил обслуживать Ernest Airlines

Лоукостер Wizz Air анонсировал запуск пяти новых маршрутов из столицы Албании Тираны в города Италии, которые прекратила обслуживать компания Ernest Airlines из-за остановки полетов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Когда будут выполнять рейсы:

  • с 29 марта будут выполняться полеты в Бергамо;

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  • с 31 марта будут выполняться полеты в Пизу;
  • с 1 мая – в Верону и Болонью;
  • с 1 августа – в аэропорт Тревизо.

Рейсы будут выполняться от трех до семи раз в неделю.

Напомним, итальянская бюджетная авиакомпания Ernest Airlines с 11 января 2020 года временно приостановила свои рейсы из-за прекращения действия лицензии.

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По материалам Finance.UA
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