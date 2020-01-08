Wizz Air откроет рейсы в Италию по маршрутам, которые прекратил обслуживать Ernest Airlines

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Лоукостер Wizz Air анонсировал запуск пяти новых маршрутов из столицы Албании Тираны в города Италии, которые прекратила обслуживать компания Ernest Airlines из-за остановки полетов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Когда будут выполнять рейсы:
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Рейсы будут выполняться от трех до семи раз в неделю.
Напомним, итальянская бюджетная авиакомпания Ernest Airlines с 11 января 2020 года временно приостановила свои рейсы из-за прекращения действия лицензии.
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