В каких странах «минималка» выросла на 25% и более (исследование)

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Украина в рейтинге роста зарплаты заняла 15 место. Выяснилось, что в 5 странах «минималка» не выросла, а в Казахстане и вовсе уменьшилась из-за страхового взноса.
Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков Picodi.com.
“Исследование охватило 54 страны, в которых существует установленная законодательными органами минимальная зарплата. В результате анализа выяснилось, что налоговая нагрузка в разных странах заметно отличается. Например, на Филиппинах и в Гонконге минимальная заработная плата не облагается налогом вообще, в других же странах разница в зарплате до уплаты налогов и после достигает 40% (Румыния)”, – говорится в сообщении.
Тенденция роста минимальной зарплаты:
Расходы на продукты питания в мире:
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