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В каких странах «минималка» выросла на 25% и более (исследование)

В каких странах «минималка» выросла на 25% и более (исследование)

Украина в рейтинге роста зарплаты заняла 15 место. Выяснилось, что в 5 странах «минималка» не выросла, а в Казахстане и вовсе уменьшилась из-за страхового взноса.

Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков Picodi.com.

“Исследование охватило 54 страны, в которых существует установленная законодательными органами минимальная зарплата. В результате анализа выяснилось, что налоговая нагрузка в разных странах заметно отличается. Например, на Филиппинах и в Гонконге минимальная заработная плата не облагается налогом вообще, в других же странах разница в зарплате до уплаты налогов и после достигает 40% (Румыния)”, – говорится в сообщении.

Тенденция роста минимальной зарплаты:

  • в 2020 году самый большой рост минималки зафиксирован в Нигерии (64,8%). Однако в пересчёте на доллары уровень гарантированной минимальной оплаты остаётся одним из самых низких в мире ($74);
  • в некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года;
  • в Казахстане минимальная оплата труда также осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, снизилась из-за повышения страхового взноса с этого года;
  • Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на 15 месте из 54 стран. В 2020 году сумма на руки выросла на 13,2% по сравнению в прошлым годом (3802,01 грн против 3359,26 грн);
  • в Беларуси — 13,6%;
  • в Польше — 14,9%;
  • в России — 7,5%;
  • в Германии — 1,9%.

Расходы на продукты питания в мире:

  • аналитики сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от дохода будет отдавать за базовую продуктовую корзину человек, получающий «минималку»;
  • в этом рейтинге Украина заняла 40 место;
  • самое выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% от местной минимальной оплаты труда;
  • позади Украины в этом рейтинге расположились Беларусь (42 место), Россия (44 место) и Молдова (45 место);
  • в некоторых странах, таких как Нигерия и Узбекистан, минимальная зарплата не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.

Справка Finance.ua:

  • Согласно исследованию Минэкономики, уровень безработицы в Украине граждан в возрасте 15-70 лет в III квартале 2019 года составил 7,3%; в Чехии этот показатель был на уровне 2,1%; в Германии – 3,1%; в Испании – 13,9%.
  • Цены на потребительском рынке столицы за 2019 год увеличились на 4,6%.

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По материалам Finance.UA
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