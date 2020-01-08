В Украине планируют увеличить штрафы за неправильную парковку - законопроект

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В Украине планируют увеличить штрафы водителям за нарушение правил дорожного движения.
Проект Закона №2628 был зарегистрирован в Верховной Раде и передан на рассмотрение профильных комитетов.
“Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение правил остановки, стоянки транспортных средств. Кроме того, законопроект увеличивает санкцию за соответствующие правонарушения, а также санкцию за остановку или стоянку транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Какие штрафы предлагают установить:
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Также планируют изменить разметку:
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