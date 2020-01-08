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В Украине планируют увеличить штрафы за неправильную парковку - законопроект

В Украине планируют увеличить штрафы за неправильную парковку - законопроект

В Украине планируют увеличить штрафы водителям за нарушение правил дорожного движения.

Проект Закона №2628 был зарегистрирован в Верховной Раде и передан на рассмотрение профильных комитетов.

“Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение правил остановки, стоянки транспортных средств. Кроме того, законопроект увеличивает санкцию за соответствующие правонарушения, а также санкцию за остановку или стоянку транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Какие штрафы предлагают установить:

  • увеличить штраф за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн;
  • за остановку на местах для водителей с инвалидностью предусматривается штраф 34 тысячи грн;

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  • 34 тысячи грн штрафа предусмотрены автомобилистам, которые без оснований используют знак “водитель с инвалидностью”.

Также планируют изменить разметку:

  • сплошная желтая линия, которая используется в разметке для обозначения запрета остановки, мало выделяется на дороге, поэтому ее сделают более контрастной по размеру, форме и цвету;
  • чтобы доказать нарушение правил остановки в запрещенных местах, необходимо будет делать фото автомобиля, а такая разметка будет четко выделяться на фотографии. Чтобы фото стало доказательством, нужны будут минимум 3 фотографии автомобиля-нарушителя с разных ракурсов. В качестве доказательства в суде можно будет показывать и записи камер видеонаблюдения.

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По материалам Finance.UA
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