День финансов, 3 декабря: новые требования к рекламе банковских услуг, планы IKEA, реформа сферы занятости

Вторник, 3 декабря. О планах реформировать сферу занятости, снизить ставку НДФЛ, а также вдвое уменьшить тарифы на отопление.

Нацбанк ужесточил требования к рекламе банковских услуг. Украинские банки будут обязаны раскрывать полную информацию об услугах в рекламе и на сайтах. Регулятор будет ежедневно проводить мониторинг этих требований. За их несоблюдение нарушителей будут штрафовать.

Реформа сферы занятости. В МЭРТ предлагают ввести обязательство заключать трудовой договор в письменном виде и разрешить работать дистанционно и по гибкому графику. Кроме того, в министерстве предлагают ввести требование выплачивать заработную плату исключительно в денежной форме.

Тарифы на отопление снизятся на 50%. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на теплоснабжение для населения со следующей зимы. По его словам, в правительстве нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы на тепло почти на половину.

Планы IKEA. Корпорация IKEA намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года. Напомним, ранее в IKEA сообщали, что магазин в Украине откроют летом 2019 года в ТРЦ Ocean Mall в Киеве. Позже в корпорации проинформировали, что магазин откроют до конца года.

Лица в инвалидных колясках являются участникам дорожного движения. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7486, в котором отнесла лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения. Ранее лиц, которые движутся в инвалидных креслах с двигателем, не относили к участникам дорожного движения, поэтому они фактически были лишены права на безопасное движение.

Декларации по-новому. С 1 января 2020 года при заполнении декларации украинцы должны будут указывать свой уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре и соответствующие номера членов семьи.

Ставку НДФЛ могут снизить. Перевыполнение государственного бюджета в 2020 году создаст предпосылки для снижения налога на доходы физических лиц. “Если мы сможем снизить ставку, скажем, до 15%, это станет очень хорошим шагом для оживления бизнес-активности”, – заявила министр финансов Оксана Маркарова.