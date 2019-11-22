Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло на 50%

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на теплоснабжение для населения в два раза со следующей зимы.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства», — заявил Зеленский в видеообращении.

Президент также добавил, что на прошлой неделе он провел встречу с правительством, во время которой обсуждали вопросы снижения тарифов на отопление для украинцев уже этой зимой. Работа над этим еще продолжается.

Справка Finance.ua:

В октябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился до 47 244,8 млн гривен.