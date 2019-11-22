Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло на 50%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на теплоснабжение для населения в два раза со следующей зимы.
Об этом он сообщил в своем Instagram.
«Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства», — заявил Зеленский в видеообращении.
Президент также добавил, что на прошлой неделе он провел встречу с правительством, во время которой обсуждали вопросы снижения тарифов на отопление для украинцев уже этой зимой. Работа над этим еще продолжается.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Деньги "ходят" за школьником: Гончарук предложил по-новому платить учителямВчера, 13:00 - 7759 23
Оржель назвал цены на газ в случае прекращения транзита газа из РФВчера, 14:01 - 2054 6
Президент: Тарифы на отопление должны быть снижены в декабреВчера, 11:04 - 2054 6
Правительство начало принимать заявки в Украинский фонд стартаповВчера, 16:13 - 583 5
Что делать, если температура отопления в помещении слишком низкаяВчера, 15:01 - 1047 4
Деньги "ходят" за школьником: Гончарук предложил по-новому платить учителямВчера, 13:00 - 7759 23
ПриватБанк отчитался о результатах «Черной пятницы»Вчера, 17:20 - 2364
Оржель назвал цены на газ в случае прекращения транзита газа из РФВчера, 14:01 - 2054 6
Президент: Тарифы на отопление должны быть снижены в декабреВчера, 11:04 - 2054 6
В Киеве стартовала пробная перепись населенияВчера, 10:47 - 1624 4
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)Вчера, 17:10 - 130
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1549
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3205 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4661 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3597